Про це пише 24 Канал з посиланням на Dnipro Osint "Гарбуз".

Дивіться також Волгоград втретє за рік під атакою: де він розташований та як далеко від України

Які результати удару по НПЗ у Волгограді?

OSINT-аналітики з телеграм-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ показали результати атаки на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. На них видно клуби диму з сировинних трубопроводів.

"На супутникових знімках поганої якості видно невеликий стовп диму з сировинних трубопроводів та чорна пляма поблизу таких самих труб поблизу установки ЕЛОУ АВТ—1", – пишуть аналітики.



Результати атаки на НПЗ у Волгограді / Фото Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Дивіться також Вражено порт "Оля" в Астраханській області: під ударом судно із "Шахедами" та боєприпасами

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня Сили оборони України завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка"), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.