За несколько часов до почтаку дебатов американский блогер и активист Чарли Кирк опубликовал пост об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой в США. Позже он сам стал жертвой убийцы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Чарли Кирка в Х.

Смотрите также Убийство Чарли Кирка – теперь норма для США: почему его убили и что это значит для Украины

Какой пост Кирка был последним?

За несколько часов до гибели блогер Чарли Кирк опубликовал сообщение с упоминанием об украинке Ирине Заруцкой. Он выступал против насилия, поэтому также резко осудил действия бездомного убийцы в вагоне поезда в Шарлотте, расположенном в штате Северная Каролина.

Если мы хотим, чтобы все изменилось, 100% необходимо политизировать бездушное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила, чтобы жестокий монстр с 14 предыдущими задержаниями был свободен на улицах,

– писал активист Чарли Кирк.

Заметим! Событие, о котором написал сообщение Кирк, произошло в конце августа в городе Шарлотт. 34-летний мужчина Декарлос Браун-младший, который несколько раз получал подозрение за преступления, зарезал 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую.

Чарли Кирк не впервые вспомнил о той трагедии в Шарлотте. Ранее он публиковал репосты новостей об убийстве украинки. Так он отмечал, что "Америка уже никогда не будет такой, как раньше". Блогер отмечал также, что убийство Ирины Заруцкой было совершено, в частности, из-за расизма.

Левые обвиняют консерваторов в "расализации" смерти Ирины Заруцкой, одновременно буквально пишут с большой буквы слово "черный", но не пишут с большой буквы другой цвет белого. Они – стая лжецов, которые расализировали буквально все в США,

– писал Кирк.

Также Кирк заметил в сети, что судья-магистрат Тереза Стокс, которая освободила Декарлоса Брауна под залог перед тем, как он убил Ирину Заруцкую, не была лицензированным адвокатом. Активист лично направлял официальное письмо с призывом уволить судью Стокс.

Когда и где убили Чарли Кирка?