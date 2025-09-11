Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Чарли Кирка в Х, о котором рассказывает "Телеграф".

Какой пост Кирка был последним?

За несколько часов до гибели блогер Чарли Кирк опубликовал сообщение с упоминанием об украинке Ирине Заруцкой. Он выступал против насилия, поэтому также резко осудил действия бездомного убийцы в вагоне поезда в Шарлотте, расположенном в штате Северная Каролина.

Если мы хотим, чтобы все изменилось, 100% необходимо политизировать бездушное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила, чтобы жестокий монстр с 14 предыдущими задержаниями был свободен на улицах,

– писал активист Чарли Кирк.

Заметим! Событие, о котором написал сообщение Кирк, произошло в конце августа в городе Шарлотт. 34-летний мужчина Декарлос Браун-младший, который несколько раз получал подозрение за преступления, зарезал 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую.

Когда и где убили Чарли Кирка?