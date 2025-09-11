Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Чарлі Кірка в Х.

Який пост Кірка був останнім?

За кілька годин до загибелі блогер Чарлі Кірк опублікував допис зі згадкою про українку Ірину Заруцьку. Він виступав проти насилля, тож також різко засудив дії бездомного вбивці у вагоні поїзда в Шарлотті, розташованому в штаті Північна Кароліна.

Якщо ми хочемо, щоб все змінилося, 100% необхідно політизувати бездушне вбивство Ірини Заруцької, тому що саме політика дозволила, щоб жорстокий монстр з 14 попередніми затриманнями був вільний на вулицях,

– писав активіст Чарлі Кірк.

Зауважимо! Подія, про яку написав допис Кірк, сталася наприкінці серпня в місті Шарлотт. 34-річний чоловік Декарлос Браун-молодший, який кілька разів отримував підозру за злочини, зарізав 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку.

Коли та де вбили Чарлі Кірка?