Останній пост Чарлі Кірка: активіст засудив вбивство українки у США
- Блогер Чарлі Кірк незадовго до своєї загибелі опублікував пост, в якому засудив вбивство українки в Шарлотті.
- Чарлі Кірка застрелили під час дебатів в Університеті Юти, підозрюваного у вбивстві затримало ФБР.
За кілька годин до почтаку дебатів американський блогер та активіст Чарлі Кірк опублікував пост про вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької у США. Пізніше він сам став жертвою вбивці.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Чарлі Кірка в Х.
Дивіться також Вбивство Чарлі Кірка – тепер норма для США: чому його вбили та що це означає для України
Який пост Кірка був останнім?
За кілька годин до загибелі блогер Чарлі Кірк опублікував допис зі згадкою про українку Ірину Заруцьку. Він виступав проти насилля, тож також різко засудив дії бездомного вбивці у вагоні поїзда в Шарлотті, розташованому в штаті Північна Кароліна.
Якщо ми хочемо, щоб все змінилося, 100% необхідно політизувати бездушне вбивство Ірини Заруцької, тому що саме політика дозволила, щоб жорстокий монстр з 14 попередніми затриманнями був вільний на вулицях,
– писав активіст Чарлі Кірк.
Зауважимо! Подія, про яку написав допис Кірк, сталася наприкінці серпня в місті Шарлотт. 34-річний чоловік Декарлос Браун-молодший, який кілька разів отримував підозру за злочини, зарізав 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку.
Коли та де вбили Чарлі Кірка?
Блогер і трампіст Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. У момент, коли він озвучував заклики проти насильства, у нього вистрелили з будівлі поруч.
Охорона забрала його в лікарню, де йому зробили операцію, однак там він помер. Смерть офіційно підтвердили посадовці США, зокрема президент Дональд Трамп.
ФБР затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився чоловік університетського віку, який мав при собі гвинтівку.