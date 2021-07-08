Часть вероятных убийц президента Гаити ликвидировали, двоих – задержали

Злоумышленников, вероятно причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, задержали. Об этом сообщили ряд мировых информационных агентств со ссылкой на местную полицию.

Там говорят, что преступники находятся под стражей, их допрашивают. Между тем страной руководит исполняющий обязанности премьера Клод Жозеф.

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Вероятных убийц Моиза задержали

ТАСС пишет, что гаитянские правоохранители ликвидировали четырех напавших на президента страны Жовенеля Моиза. В ночь на 7 июля, напомним, глава этого государства погиб.

В AFP отметили, что двух нападавших задержали. Об этом рассказали агентству в полиции Гаити.

В РИА добавили, ссылаясь на слова посла Гаити в США Бокчита Эдмонда, что задержанных подозреваемых сейчас допрашивают. И это вроде бы, как пишут в CNN, профессиональные убийцы.

Руководит Гаити пока что исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Именно он рассказал, что "наемники имели крупнокалиберное оружие и разговаривали на английском и испанском языках".