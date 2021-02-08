Власть и оппозиция Гаити не могут найти общий язык, когда же заканчиваются полномочия Жовенеля Моиза. По дате – 7 февраля – споров нет, а вот какого года – вопрос открытый.

Именно поэтому на Гаити чуть не случился государственный переворот, а 23 человека оказались за решеткой.

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Что известно о возможном перевороте на Гаити

Президент Гаити Жевенель Моиз 7 февраля заявил, что правоохранителям удалось предотвратить государственный переворот и попытку убийства главы государства.

А все потому, что оппозиция и власть спорят вокруг срока полномочий действующего президента.

Первые считают, что 7 февраля 2021 он должен был уйти, а вторые – что еще год будут удерживать полномочия.

Министр юстиции Гаити Рокфеллер Винсент сообщил, что пришлось заключить под стражу не менее 23 человек – среди которых главный судья верховного суда и топ-чиновник национальной полиции.

Спасибо начальнику службы безопасности дворца. Целью этих людей было покушение на мою жизнь,

– прокомментировал ситуацию Моис.

У злоумышленников якобы изъяли деньги и оружие – штурмовые винтовки, пистолет-пулемет Узи, и даже мачете.

США, к слову, которые считают Карибский регион зоной своих интересов, поддержали именно Моиза:

Мол, его избрали президентом в 2015, но отменили результат голосования из-за мошенничества.

Перевыборы через год он снова выиграл. Но так как этот год он власти не имел, то и конституционный срок его полномочий следует считать с момента фактического вступления в должность (7 февраля 2017 года).

Однако сами гаитяне не столь единодушны: еще с 2018 года продолжаются демонстрации с требованием отставки президента, которого обвиняют в попытках узурпировать всю власть, коррупции и содействии разгулу бандитизма.

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