Госпереворот с участием ГРУ России: в Черногории отменили приговоры
Апелляционный суд в Черногории отменил все приговоры по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. Тогда к нему были причастны как минимум двое членов российского ГРУ.
Источник:Радио Свобода
Своим решением Апелляционный суд фактически отменил приговоры Высшего суда Подгорицы. Теперь дело должны начать рассматривать заново.
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Детали решения суда
Апелляционный суд постановил, что приговоры, вынесенные в мае 2019 года, были "со значительными нарушениями процедуры". Поэтому заново рассмотреть дело должен новый состав суда.
Все приговоры по этому делу отменены. Единственный осужденный, который на момент апелляции находился за решеткой, должен немедленно выйти на свободу.
Остальные осужденные или получили минимальные сроки, и поэтому еще раньше вышли на свободу, либо находятся за границей, а потому были осуждены заочно.
Дело госпереворота и при чем здесь Россия
- По решению суда от 2019 года, 14 человек в заговоре – граждане России, Сербии и самой Черногории – хотели в день парламентских выборов 2016 захватить здание парламента и убить премьера Мила Джукановича.
- Политик представляет проевропейскую тогдашнюю власть. Зато часть злоумышленников входили в пророссийскую и просербскую партию "Демократический фронт". Тогда она была в оппозиции, а сейчас пришла к власти.
- По делу проходили двое россиян – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. В суде их назвали агентами ГРУ России и вынесли заочные приговоры – 15 и 12 лет за решеткой соответственно.
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