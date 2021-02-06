Апелляционный суд в Черногории отменил все приговоры по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. Тогда к нему были причастны как минимум двое членов российского ГРУ.

Своим решением Апелляционный суд фактически отменил приговоры Высшего суда Подгорицы. Теперь дело должны начать рассматривать заново.

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Детали решения суда

Апелляционный суд постановил, что приговоры, вынесенные в мае 2019 года, были "со значительными нарушениями процедуры". Поэтому заново рассмотреть дело должен новый состав суда.

Все приговоры по этому делу отменены. Единственный осужденный, который на момент апелляции находился за решеткой, должен немедленно выйти на свободу.

Остальные осужденные или получили минимальные сроки, и поэтому еще раньше вышли на свободу, либо находятся за границей, а потому были осуждены заочно.

Дело госпереворота и при чем здесь Россия