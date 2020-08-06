Президент Черногории заявил, что готов двигаться в сторону нормализации и укрепления межгосударственных отношений с Россией. Это рядом с тем, что его страна открыла границы для российских туристов, но и несмотря на то, что всегда поддерживала антироссийские санкции, является членом НАТО, а в 2016 обвиняла Россию в попытке организации государственного переворота.

О желании улучшить отношения с Россией президент Черногории Мило Джуканович заявил 5 августа во время встречи с недавно назначенным послом своей страны в РФ Милорадом Щепановичем.

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В сообщении говорится: "Президент принял посла Черногории в России. И по этому случаю выразил готовность Черногории работать над нормализацией и укреплением отношений с Российской Федерацией в соответствии с давними традициями дружбы и для преодоления нынешней ситуации и модернизирования двусторонних отношений".

Традиции дружбы Черногории и России ранее выглядели примерно так:

Черногория – под руководством того же Мило Джукановича – присоединилась к антироссийским санкциям.

Вступила в НАТО в 2017 году.

Обвинила Россию в организации попытки государственного переворота в стране во время парламентских выборов 2016 года.

Серьезно давила на российский бизнес и не слишком способствовала российским туристам.

А еще Джуканович в 2018 году пытался заменить в стране Сербскую православную церковь, поддерживаемую Россией, на Черногорскую автокефальную церковь .