Черногория неожиданно заявила, что хочет улучшить отношения с Россией
Президент Черногории заявил, что готов двигаться в сторону нормализации и укрепления межгосударственных отношений с Россией. Это рядом с тем, что его страна открыла границы для российских туристов, но и несмотря на то, что всегда поддерживала антироссийские санкции, является членом НАТО, а в 2016 обвиняла Россию в попытке организации государственного переворота.
О желании улучшить отношения с Россией президент Черногории Мило Джуканович заявил 5 августа во время встречи с недавно назначенным послом своей страны в РФ Милорадом Щепановичем.
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В сообщении говорится: "Президент принял посла Черногории в России. И по этому случаю выразил готовность Черногории работать над нормализацией и укреплением отношений с Российской Федерацией в соответствии с давними традициями дружбы и для преодоления нынешней ситуации и модернизирования двусторонних отношений".
Традиции дружбы Черногории и России ранее выглядели примерно так:
- Черногория – под руководством того же Мило Джукановича – присоединилась к антироссийским санкциям.
- Вступила в НАТО в 2017 году.
- Обвинила Россию в организации попытки государственного переворота в стране во время парламентских выборов 2016 года.
- Серьезно давила на российский бизнес и не слишком способствовала российским туристам.
- А еще Джуканович в 2018 году пытался заменить в стране Сербскую православную церковь, поддерживаемую Россией, на Черногорскую автокефальную церковь.
Но – 30 августа 2020 в стране пройдут парламентские выборы. И вот неожиданно 3 августа власти страны решают открыть границы для российских туристов. А 5 августа заявляют о желании "восстановить дружбу" с Россией.