Президент Чорногорії заявив, що готовий рухатися у бік нормалізації й зміцнення міждержавних стосунків із Росією. Це поруч із тим, що його країна відкрила кордони для російських туристів, але й попри те, що завжди підтримувала антиросійські санкції, є членом НАТО, а у 2016 звинувачувала Росію у спробі організації державного перевороту.

Про бажання покращити стосунки з Росією президент Чорногорії Міло Джуканович заявив 5 серпня під час зустрічі з нещодавно призначеним послом своєї країни в РФ Мілорадом Щепановичем.

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У повідомленні мовиться: "Президент прийняв посла Чорногорії в Росії. І з цієї нагоди висловив готовність Чорногорії працювати над нормалізацією і зміцненням стосунків із Російською Федерацією відповідно до давніх традицій дружби та щоб подолати нинішню ситуацію й модернізувати двосторонні відносини".

Традиції дружби Чорногорії та Росії раніше виглядали приблизно так:

Чорногорія – під керівництвом того ж Міло Джукановича – приєдналася до антиросійських санкцій.

Вступила в НАТО у 2017 році.

Звинуватила Росію в організації спроби державного перевороту в країні під час парламентських виборів 2016 року.

Серйозно тиснула на російський бізнес і не надто сприяла російським туристам.

А ще Джуканович у 2018 році намагався замінити в країні Сербську православну церкву, підтримувану Росією, на Чорногорську автокефальну церкву.

Але – 30 серпня 2020 року в країні відбудуться парламентські вибори. І ось несподівано 3 серпня влада країни вирішує відкрити кордони для російських туристів. А 5 серпня заявляє про бажання "поновити дружбу" з Росією.