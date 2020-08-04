Чорногорія внесла Росію до списку країн, громадяни яких зможуть в'їжджати в країну без жодних додаткових умов. Тим часом для України, в якої індекс захворюваності на коронавірус майже вдвічі нижчий, діє ціла низка правил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чорногорський телеканал RTСG.

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Росія у зеленому списку

Директор Національної туристичної організації Желька Радак Кукавічич заявила, що відкриття кордонів для туристів з Росії та Азербайджану допоможе пом'якшити наслідки коронакризи для індустрії туризму. Разом з Росією в переглянутий "зелений список" внесено Азербайджан.

Це створить передумови для створення певного туристичного трафіку в серпні і вересні,

– сказала Кукавічич.

Вона нагадала дані за серпень і вересень минулого року, коли в Чорногорії зареєстрували 500 тисяч ночівель туристів з Росії.

Які умови для туристів з України

Зазначимо, що Чорногорія відкрила кордони для громадян України близько місяця тому, але залишила низку обмежень, попри те, що в Україні індекс захворюваності майже вдвічі нижчий, ніж в РФ – 72,8 проти 127,2.

Консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов вже негативно відреагував на таке "полегшення" умов для Росії під час дії обмежень для України.

Я обурений тим, що Росію відразу помістили до зеленої зони. Без всяких умов, Карл! Я нагадаю, що Україна, яка з початку літа забезпечує Чорногорію найбільшою кількістю туристів, маючи наразі 13-14 авіабортів на тиждень, перебуває в обмежених правах,

– написав Шматов.

Правила для українців, які планують поїздку в Чорногорію

Туроператор має вимірювати температуру в пасажирів хоча б один раз перед посадкою в аеропорт. Якщо вона буде підвищеною, пасажиру забороняється сідати в літак і відправлятися до Чорногорії.

Після прибуття пасажирів до Чорногорії та перетину прикордонного переходу туроператор має надати кожному пасажиру інформаційну довідку, що містить опис заходів та рекомендацій Інституту громадського здоров'я Чорногорії та наголосити на дотриманні вказівок.

Якщо у туристичному пакеті передбачена екскурсія, туроператор зобов'язаний вести детальний облік місць, які відвідують туристи.



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