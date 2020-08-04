Черногория внесла Россию в список стран, граждане которых смогут въезжать в страну без всяких дополнительных условий. Между тем для Украины, у которой индекс заболеваемости коронавирусом почти вдвое ниже, действует целый ряд правил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорский телеканал RTСG.

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Россия в зеленом списке

Директор Национальной туристической организации Желька Радак Кукавичич заявила, что открытие границ для туристов из России и Азербайджана поможет смягчить последствия коронакризиса для индустрии туризма. Вместе с Россией в пересмотренный "зеленый список" внесен Азербайджан.

Это создаст предпосылки для создания определенного туристического трафика в августе и сентябре,

– сказала Кукавичич.

Она напомнила данные за август и сентябрь прошлого года, когда в Черногории зарегистрировали 500 тысяч ночевок туристов из России.

Какие условия для туристов из Украины

Отметим, что Черногория открыла границы для граждан Украины около месяца назад, но оставила ряд ограничений, несмотря на то, что в Украине индекс заболеваемости почти вдвое ниже, чем в РФ – 72,8 против 127,2.

Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов уже негативно отреагировал на такое "облегчение" условий для России во время действия ограничений для Украины.

Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону. Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов на неделю, находится в ограниченных правах,

– написал Шматов.

Правила для украинцев, которые планируют поездку в Черногорию

Туроператор должен измерять температуру у пассажиров хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Если она будет повышенной, пассажиру запрещается садиться в самолет и отправляться в Черногорию.

После прибытия пассажиров в Черногорию и пересечения пограничного перехода туроператор должен предоставить каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории, и подчеркнуть соблюдение указаний.

Если в туристическом пакете предусмотрена экскурсия, туроператор обязан вести детальный учет мест, которые посещают туристы.



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