У Чорногорії знову оголосили епідемію: країна вже перемагала COVID-19
На всій території Чорногорії знову оголосили епідемію. Все через зростання захворюваності на COVID-19. Влада ввела обмежувальні заходи, які почали діяти з 22 липня.
Кабмін Чорногорії у твітері повідомив, що відповідне рішення ухвалила Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді.
Зверніть увагу Чорногорія змінила правила для в’їзду українців
Як обмеження для громадян ввели
- масові зібрання у приміщенні можна проводити лише 20 людям. На повітрі – 40;
- до 6 серпня продовжено заборону на роботу дискотек і нічних клубів;
- заборонено також проводити весілля, дні народження та інші урочистості;
- до 30 серпня заборонена жива музика в розважальних закладах;
- у різних регіонах обмежено час роботи кафе і ресторанів.
Варто зазначити, що з моменту відновлення епідемії в червні померли 26 осіб. Також в країні 1920 активних хворих.