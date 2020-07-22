На всій території Чорногорії знову оголосили епідемію. Все через зростання захворюваності на COVID-19. Влада ввела обмежувальні заходи, які почали діяти з 22 липня.

Кабмін Чорногорії у твітері повідомив, що відповідне рішення ухвалила Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді.

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Як обмеження для громадян ввели

масові зібрання у приміщенні можна проводити лише 20 людям. На повітрі – 40;

до 6 серпня продовжено заборону на роботу дискотек і нічних клубів;

заборонено також проводити весілля, дні народження та інші урочистості;

до 30 серпня заборонена жива музика в розважальних закладах;

у різних регіонах обмежено час роботи кафе і ресторанів.

Довідка. В Інституті громадського здоров'я повідомили, що у столиці Чорногорії Подгориці за минулу добу протестували 612 людей, позитивний результат виявили у 98 людей. Померлих, на щастя, за останню добу не було.

Варто зазначити, що з моменту відновлення епідемії в червні померли 26 осіб. Також в країні 1920 активних хворих.