У Чорногорії уточнили правила в’їзду у країну для білорусів та українців. Відтак, від громадян, що прибуватимуть літаками, наявність негативного тесту на COVID-19 не вимагатимуть.

В офіційному повідомленні уряді Чорногорії йдеться про те, що для громадян, які прибувають з Білорусі та України, діє особливий порядок перетину кордону. Про це пише "Балканський оглядач".

Раніше Чорногорія спростила в'їзд для українських туристів: які умови

Відтепер українцям та білорусам дозволено в’їзд у Чорногорію без додаткових обмежень в зв'язку із епідемією COVID-19 лише в випадку організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму,

– мовиться у повідомленні.

Що це означає

Так, для авіапасажирів, що мандрують рейсами з України та Білорусі негативних тестів на COVID-19 не вимагатимуть.

А ось мандрівникам, що прямують до Чорногорії наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

Що цьому передувало

Чорногорія 8 липня спростила в'їзд для мандрівників з України, прибравши вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус.

Напередодні відкриття кордонів для України Чорногорія додатково посилила карантин, обмеживши час роботи ресторанів та зачинивши дитсадки. В окремих муніципалітетах запровадили жорсткіші обмеження.

Українцям слід звернути увагу на те, що Чорногорія перебуває у "червоній" зоні країн, де спостерігається негативна динаміка поширення коронавірусу.

Відтак, громадяни України й іноземці, які повертаються або їдуть в Україну з Чорногорії, мають пройти обов’язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.



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