Чорногорія включила Україну до "зеленого" списку країн. Відтак це означає, що українським туристам не треба проходити обов'язкового тестування на коронавірус.

Інформація про те, що Україна тепер в "зеленій" зоні, розміщена на офіційному сайті Інституту громадського здоров‘я Чорногорії.

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Україна в списку країн, з якої можливо в’їхати до Чорногорії без додаткових обмежень, пов’язаних з COVID-19.

Які є обмеження на в'їзд в Чорногорію

Та все ж лишаються ряд обмежень на в'їзд та виїзді з Чорногорії, а також перебування в країні.

У зв’язку із новою хвилею захворюваності в Чорногорії, Національною координаційною радою Чорногорії (НКТ) на постійній основі ухвалюються рішення щодо обмежувальних заходів на території країни. Наразі це стосується:

обмеження часу роботи розважальних і закладів харчування,

перевезення пасажирів в громадському транспорті.

Важливим є пам’ятати про обов’язкове носіння масок в усіх закритих публічних приміщеннях і дотримання соціальної дистанції. У разі порушення цих правил можна отримати штраф на суму до 2 тисяч євро.

"Також важливим нюансом є те, що обмежувальні заходи приймаються НКТ без попередження і, як правило, починають діяти з наступного дня після ухвалення, тож просимо щоденно перевіряти актуальну інформацію", – нагадують в українському МЗС.

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Окрім того, будь-яка особа, яка прибуває в Чорногорію з території Сербії (навіть у разі транзитного проїзду) в обов’язковому порядку підлягає 14-денній обсервації у карантинному закладі. Відтак українським мандрівникам радять прокладати маршрут до Чорногорії через Хорватію та Угорщину.

Повернення з Чорногорії

Важливим є той факт, що в Україні Чорногорія перебуває у "червоній" зоні. На практиці це означає, що громадяни України й іноземці, які повертаються або їдуть в Україну з Чорногорії, мають пройти обов’язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.

Обсервація або самоізоляція припиняється в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону. Тобто навіть за наявності діючого негативного результату тестування на COVID-19 отриманого за кордоном, людина має проходити обсервацію чи самоізоляцію, і звільняється після отримання такого результату від української лабораторії.