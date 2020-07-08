Черногория включила Украину в "зеленый" список стран. Поэтому это означает, что украинским туристам не надо проходить обязательное тестирование на коронавирус.

Информация о том, что Украина теперь в "зеленой" зоне, размещена на официальном сайте Института общественного здоровья Черногории.

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Украина в списке стран, из которых возможно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19.

Какие есть ограничения на въезд в Черногорию

И все же остаются ряд ограничений на въезд и выезд из Черногории, а также пребывание в стране.

В связи с новой волной заболеваемости в Черногории, Национальным координационным советом Черногории (НКС) на постоянной основе принимаются решения относительно ограничительных мер на территории страны. Сейчас это касается:

ограничения времени работы развлекательных и заведений питания,

перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Важно помнить об обязательном ношении масок во всех закрытых общественных помещениях и соблюдение социальной дистанции. В случае нарушения этих правил можно получить штраф на сумму до 2 тысяч евро.

"Также важным аспектом является то, что ограничительные меры принимаются НКС без предупреждения и, как правило, начинают действовать со следующего дня после принятия, поэтому просим ежедневно проверять актуальную информацию", – напоминают в украинском МИД.

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Кроме того, любое лицо, которое прибывает в Черногорию с территории Сербии (даже в случае транзитного проезда) в обязательном порядке подлежит 14-дневной обсервации в карантинном учреждении. Поэтому украинским путешественникам советуют прокладывать маршрут в Черногорию через Хорватию и Венгрию.

Возвращение из Черногории

Важным является тот факт, что в Украине Черногория находится в "красной" зоне. На практике это означает, что граждане Украины и иностранцы, которые возвращаются или едут в Украину из Черногории, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.

Обсервация или самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы. То есть даже при наличии действующего отрицательного результата тестирования на COVID-19 полученного за границей, человек должен проходить обсервацию или самоизоляцию, и освобождается после получения такого результата от украинской лаборатории.