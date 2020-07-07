Для украинцев сейчас открыты 23 страны мира, но не в ЕС: перечень
Сейчас Украина находится среди государств так называемой "красной зоны" из-за стремительного распространения коронавируса внутри государства. Следовательно, украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира. Несмотря на это, для граждан нашего государства открыты границы 23 стран. В то же время, на территорию ЕС можно въезжать некоторым категориям украинцев.
Об этом во время своего брифинга рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал. По его словам, в перечень этих 23 стран включены те, где украинцам будут нужны визы или где действуют определенные карантинные ограничения.
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Страны, открытые для украинцев по состоянию на 7 июля:
- Турция
- Сербия
- Албания
- Северная Македония
- Черногория
- Беларусь
- Великобритания
- США
- Мексика
- Египет
- Тунис
- Республика Корея
- Ирак
- Иран
- Афганистан
- Южный Судан
- Эфиопия
- Сомали
- Кения
- Замбия
- Танзания
- Бурунди
- Сейшельские острова
О странах ЕС
По словам Кулебы, Украина пока действительно не соответствует критериям, которые определил ЕС для того, чтобы государство попадало в "зеленый список", граждане которого могут пересекать границу.
Мы с Минздравом постоянно предоставляем ЕС обновленные данные по ситуации с коронавирусом в Украине. Будем делать все возможное, чтобы Украина как можно скорее оказалась в "зеленом списке" и наши граждане могли свободно въезжать на территорию Шенгенской зоны,
– отметил министр.
Глава МИД также отметил, что действующие карантинные ограничения не имеют никакого отношения к функционированию безвиза между Украиной и ЕС и не имеют на него влияния.
Как только ограничения снимут – безвиз заработает в полную силу,
– убеждает Кулеба.
Вместе с тем, он перечислил 8 категорий украинских граждан, которые все же могут въезжать на территорию ЕС несмотря на карантинные запреты.
8 категорий граждан, которые могут въезжать в ЕС:
- Работники медучреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста; лица, которым требуется срочная медпомощь.
- Пограничники.
- Перевозчики товаров и других транспортных служб.
- Дипломаты; сотрудники полиции во время исполнения своих обязанностей; службы и команды гражданской защиты.
- Представители международных организаций и международных военных контенгентов.
- Лица, путешествующие транзитом.
- Лица, едущие с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой рабочий интерес.
- Лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.