Сейчас Украина находится среди государств так называемой "красной зоны" из-за стремительного распространения коронавируса внутри государства. Следовательно, украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира. Несмотря на это, для граждан нашего государства открыты границы 23 стран. В то же время, на территорию ЕС можно въезжать некоторым категориям украинцев.

Об этом во время своего брифинга рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал. По его словам, в перечень этих 23 стран включены те, где украинцам будут нужны визы или где действуют определенные карантинные ограничения.

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Страны, открытые для украинцев по состоянию на 7 июля:

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

О странах ЕС

По словам Кулебы, Украина пока действительно не соответствует критериям, которые определил ЕС для того, чтобы государство попадало в "зеленый список", граждане которого могут пересекать границу.

Мы с Минздравом постоянно предоставляем ЕС обновленные данные по ситуации с коронавирусом в Украине. Будем делать все возможное, чтобы Украина как можно скорее оказалась в "зеленом списке" и наши граждане могли свободно въезжать на территорию Шенгенской зоны,

– отметил министр.

Глава МИД также отметил, что действующие карантинные ограничения не имеют никакого отношения к функционированию безвиза между Украиной и ЕС и не имеют на него влияния.

Как только ограничения снимут – безвиз заработает в полную силу,

– убеждает Кулеба.

Вместе с тем, он перечислил 8 категорий украинских граждан, которые все же могут въезжать на территорию ЕС несмотря на карантинные запреты.

8 категорий граждан, которые могут въезжать в ЕС:

Работники медучреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста; лица, которым требуется срочная медпомощь.

Пограничники.

Перевозчики товаров и других транспортных служб.

Дипломаты; сотрудники полиции во время исполнения своих обязанностей; службы и команды гражданской защиты.

Представители международных организаций и международных военных контенгентов.

Лица, путешествующие транзитом.

Лица, едущие с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой рабочий интерес.

Лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

Обратите внимание! Последняя категория является довольно широкой и имеет различные толкования в разных странах.