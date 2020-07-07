Наразі Україна перебуває серед держав так званої "червоної зони" через стрімке поширення коронавірусу всередині держави. Відтак, українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу. Попри це для громадян нашої держави є відкриті кордони 23 країн. Водночас, на територію ЄС можна в’їжджати деяким категоріям українців.

Про це під час свого брифінгу розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише 24 канал. За його словами у перелік цих 23 країн включені ті, де українцям будуть потрібні візи або – де діють певні карантинні обмеження.

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Країни відкриті для українців станом на 7 липня:

Туреччина

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Мексика

Єгипет

Туніс

Республіка Корея

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Ефіопія

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Бурунді

Сейшельські острови

Про країни ЄС

За словами Кулеби, Україна наразі дійсно не відповідає критеріям, які визначенів ЄС для того, щоб держава потрапляла у "зелений список", громадяни якої можуть перетинати кордон.

Ми з МОЗ постійно надаємо ЄС оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні. Робитимемо все можливе, аби Україна якомога швидше опинилася в "зеленому списку" і наші громадяни могли вільно в’їжджати на територію шенгенської зони,

– зауважив міністр.

Глава МЗС також наголосив, що чинні карантинні обмеження не мають жодного стосунку до функціонування безвізу між Україною та ЄС і не мають на нього впливу.

Щойно обмеження знімуть, – безвіз запрацює на повну силу,

– переконував Кулеба.

Водночас, він перелічив 8 категорій українських громадян, які все ж можуть в’їжджати на територію ЄС попри карантинні заборони.

8 категорій громадян, що можуть в’їжджати в ЄС:

Працівники медзакладів, медичні дослідники та співробітники; спеціалісти з догляду за особами похилого віку; особи, яким потрібна термінова меддопомога.

Прикордонники.

Перевізники товарів та інших транспортних служб.

Дипломати; співробітники поліції під час виконання своїх обов’язків; служби та команди цивільного захисту.

Представники міжнародних організацій і міжнародних військових контенгентів.

Особи, що мандрують транзитом.

Особи, що їдуть з туристичною метою або з інших робочих питань, або мають інший робочий інтерес.

Особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.

Зверніть увагу! Остання категорія є доволі широкою та має різні тлумачення у різних країнах.