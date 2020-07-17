Євросоюз може погодитись відкрити кордони з Україною за умови, якщо щодня упродовж сталого періоду часу приріст нових хворих у державі буде менший за 500 осіб.

Якщо упродовж двох тижнів Україна показуватиме такі показники, то ЄС відкриє кордони для її громадян. Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в інтерв’ю "РБК-Україна".

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За його словами, динаміка захворюваності коронавірусом за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе визначили у Європі.

Відтак, Степанов розповів, коли Україна впишеться в критерії ЄС.

Ми вважали: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460 – 480 хворих,

– уточнив він.

Критерії, яким мають відповідати країни, для того, щоб ЄС відкрив для них кордони:

кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього у ЄС на 15 червня 2020 року;

відсутність зростання тренду нових випадків;

позитивна тенденція з боротьбою проти коронавірусу в країні загалом та збільшення кількості випадків тестування.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні: коротко