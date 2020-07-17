Когда и при каких условиях Евросоюз откроет границы с Украиной
Евросоюз может согласиться открыть границы с Украиной при условии, если ежедневно на протяжении устойчивого периода времени прирост новых больных в государстве будет меньше 500 человек.
Если в течение двух недель Украина будет показывать такие показатели, то ЕС откроет границы для ее граждан. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".
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По его словам, динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает те нормы, которые для себя определили в Европе.
Поэтому, Степанов рассказал, когда Украина впишется в критерии ЕС.
Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460 – 480 больных,
– уточнил он.
Критерии, которым должны соответствовать страны, для того, чтобы ЕС открыл для них границы:
- количество новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должно быть близко к среднему или ниже среднего в ЕС на 15 июня 2020 года;
- отсутствие роста тренда новых случаев;
- положительная тенденция с борьбой против коронавируса в стране в целом и увеличение количества случаев тестирования.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине: коротко
- По состоянию на 17 июля в Украине зарегистрировано 57 264 случаев инфицирования COVID-19. За минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 809 человек.
- До сих пор лечатся 26 039 человек, умерли от начала пандемии 1456 больных с диагнозом COVID-19.