Евросоюз может согласиться открыть границы с Украиной при условии, если ежедневно на протяжении устойчивого периода времени прирост новых больных в государстве будет меньше 500 человек.

Если в течение двух недель Украина будет показывать такие показатели, то ЕС откроет границы для ее граждан. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает те нормы, которые для себя определили в Европе.

Поэтому, Степанов рассказал, когда Украина впишется в критерии ЕС.

Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460 – 480 больных,

– уточнил он.

Критерии, которым должны соответствовать страны, для того, чтобы ЕС открыл для них границы:

количество новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должно быть близко к среднему или ниже среднего в ЕС на 15 июня 2020 года;

отсутствие роста тренда новых случаев;

положительная тенденция с борьбой против коронавируса в стране в целом и увеличение количества случаев тестирования.

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