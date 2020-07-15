Міністерство охорони здоров'я не відкидає можливості переглянути критерій для поділу країн на "червону" і "зелену" зони. Якщо його справді змінять, тоді український поділ відповідатиме європейському.

Про це заявив міністр МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу 15 липня, пише 24 канал.

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Відтак у майбутньому зможуть використовувати критерій інцидентності замість критерію кількості активних хворих на 100 тисяч населення. На етапі відкриття кордонів, зокрема і європейських, говорили саме про цей критерій, однак потім його відкинули в ЄС, а в Україні таки стали використовувати.

Наприкінці червня ми впровадили критерій 40 активних хворих на 100 тисяч. Після цього країни ЄС змінили цей показник на інцидентність. Ми також стежимо за цим і не виключаємо, що переглянемо критерії в сторону інцидентності, щоб взяти такий показник, як в Європі,

– зазначив Степанов.

Про те, що критерій варто переглянути, раніше говорив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Збільшення показника

Степанов додав: МОЗ ініціювало збільшення показника активних хворих до 55 на 100 тисяч населення. Наразі робоча цифра – 40.

Із повним списком країн, які станом на 3 липня МОЗ визначив, як країни "червоної" чи "зеленої" зони, можна ознайомитися за посиланням.

"У зв'язку зі збільшенням кількості активних хворих в Україні (більше 62 на 100 тисяч) ми внесли пропозицію збільшити такий критерій до 55 на 100 тисяч. Тобто країни з кількістю активних хворих більше 55 на 100 тисяч населення будуть потрапляти в "червону" зону, менше 55 – в "зелену", - сказав він.

Міністр підкреслив, що прибули з країн "червоної" зони можуть достроково вийти із самоізоляції, пройшовши ПЛР-тест на COVID-19.

Що таке "червона" та "зелена" зони

"Червона" зона – це ті країни, з яких будуть прибувати громадяни, де епідемічна ситуація є гіршоюю, ніж в Україні. Мовиться про показник у 40 інфікованих COVID-19 на 100 тисяч населення.

"Зелена" зона – це ті країни, де ситуація є такою ж, як в Україні, або навіть кращою. Сьогодні в Україні середній рівень захворюваності становить 33 особи на 100 тисяч населення.



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