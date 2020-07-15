Министерство здравоохранения не исключает возможности пересмотреть критерий для деления стран на "красную" и "зеленую" зоны. Если его действительно изменят, тогда украинское разделение будет отвечать европейскому.

Об этом заявил министр Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге 15 июля, пишет 24 канал.

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Поэтому в будущем смогут использовать критерий инцидентности вместо критерия количества активных больных на 100 тысяч населения. На этапе открытия границ, в том числе и европейских, говорили именно про этот критерий, однако потом его отвергли в ЕС, а в Украине таки стали использовать.

В конце июня мы ввели критерий 40 активных больных на 100 тысяч. После этого страны ЕС изменили этот показатель на инцидентность. Мы также следим за этим и не исключаем, что пересмотрим критерии в сторону инцидентности, чтобы взять такой показатель, как в Европе,

– отметил Степанов.

О том, что критерий стоит пересмотреть, ранее говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Увеличение показателя

Степанов добавил: Минздрав инициировало увеличение показателя активных больных до 55 на 100 тысяч населения. Сейчас рабочая цифра – 40.

С полным списком стран, которые по состоянию на 3 июля Минздрав определил, как страны "красной" или "зеленой" зоны, можно ознакомиться по ссылке.

"В связи с увеличением количества активных больных в Украине (более 62 на 100 тысяч) мы внесли предложение увеличить такой критерий до 55 на 100 тысяч. Есть страны с количеством активных больных более 55 на 100 тысяч населения, они будут попадать в "красную" зону, меньше 55 – в "зеленую", – сказал он.

Министр подчеркнул, что прибывшие из стран "красной" зоны могут досрочно выйти из самоизоляции, пройдя ПЦР-тест на COVID-19.

Что такое "красная" и "зеленая" зоны

"Красная" зона – это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. Речь идет о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения.

"Зеленая" зона – это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или даже лучше. Сегодня в Украине средний уровень заболеваемости составляет 33 человека на 100 тысяч населения.

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