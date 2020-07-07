Большинство стран Европы не разрешили въезд украинцам на свою территорию из-за пандемии коронавируса. Однако часть стран таки открыла свои границы. Министерство иностранных дел дало советы, как сделать свое путешествие безопасным.

Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами украинцы, отметили в пресс-службе МИД.

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Как сделать поездку безопасной

Убедитесь, что вы на самом деле сможете совершить путешествие, в частности:

Свяжитесь с авиакомпанией, туристической фирмой и уточните актуальное состояние карантина в стране. Проверяйте статус вашего бронирования. Поскольку ситуация может меняться, то находитесь с оператором на постоянной связи.

Параллельно свяжитесь с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию об ограничениях.

Тщательно изучите условия вашего страхового полиса. Убедитесь, что он покрывает потери в случае инфицирования коронавирусом.

Позаботьтесь о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации – отмены рейса, вынужденного пребывания в стране дольше запланированных сроков.

Возьмите с собой различные платежные средства – платежные карточки, наличные и тому подобное.

Возьмите с собой необходимые лично вам медицинские препараты "с запасом".

Проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой.

Проверяйте информацию

В МИД призывают тщательно проверять информацию о возможности въезда или транзитного проезда через имеющиеся официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД.

Данные, приводимые в интерактивной карте, обновляются на постоянной основе заграничными дипломатическими учреждениями Украины.

В общем, ведомство работает над тем, чтобы исключить продажу билетов в страны, которые не позволяют въезд украинцам.