Більшість країн Європи не дозволили в’їзд українцям на свою територію через пандемію коронавірусу. Однак частина країн таки відкрили свої кордони. Міністерство закордонних справ дали поради, як зробити свою подорож безпечною.

Відповідальність за дотримання правил в’їзду до інших країн несуть безпосередньо самі українці, наголосили у пресслужбі МЗС.

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Як зробити поїздку безпечною

Переконайтесь, що ви насправді зможете здійснити подорож, зокрема:

Зв'яжіться з авіакомпанією, туристичною фірмою та уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні. Перевіряйте статус вашого бронювання. Оскільки ситуація може змінюватись, то перебувайте з оператором на постійному зв‘язку;

Паралельно зв’яжіться з дипломатичною установою України в країні, куди запланували подорож. Офіційні органи зможуть надати найповнішу та найактуальнішу інформацію щодо обмежень;

Ретельно вивчіть умови вашого страхового полісу. Переконайтесь, що він покриває втрати у випадку інфікування коронавірусом;

Подбайте про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації – скасування рейсу, вимушене перебування в країні понад запланований термін;

Візьміть з собою різні платіжні засоби – платіжні картки, готівку тощо;

Візьміть з собою необхідні особисто вам медичні препарати “з запасом”.

Перевірте стан вашого здоров’я перед поїздкою.

Перевіряйте інформацію

У МЗС закликають ретельно перевіряти інформацію про можливість в’їзду чи транзитного проїзду через наявні офіційні джерела, зокрема з використанням інтерактивної мапи МЗС.

Дані, що наводяться в інтерактивній мапі, оновлюються на постійній основі закордонними дипломатичними установами України.

Загалом відомство працює над тим, щоб унеможливити продаж квитків до країн, що не дозволяють в’їзд українцям.