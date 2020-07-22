В Черногории снова объявили эпидемию: страна уже побеждала COVID-19
На всей территории Черногории снова объявили эпидемию. Все из-за роста заболеваемости COVID-19. Власти ввели ограничительные меры, которые начали действовать с 22 июля.
Кабмин Черногории в твиттере сообщил, что соответствующее решение принял Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве.
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Какие ограничения для граждан ввели
- массовые собрания в помещении можно проводить только 20 людям. На воздухе – 40;
- до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов;
- запрещено также проводить свадьбы, дни рождения и другие торжества;
- до 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях;
- в разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.
Стоит отметить, что с момента возобновления эпидемии в июне умерли 26 человек. Также в стране 1920 активных больных.