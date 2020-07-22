На всей территории Черногории снова объявили эпидемию. Все из-за роста заболеваемости COVID-19. Власти ввели ограничительные меры, которые начали действовать с 22 июля.

Кабмин Черногории в твиттере сообщил, что соответствующее решение принял Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве.

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Какие ограничения для граждан ввели

массовые собрания в помещении можно проводить только 20 людям. На воздухе – 40;

до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов;

запрещено также проводить свадьбы, дни рождения и другие торжества;

до 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях;

в разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.

Справка. В Институте общественного здоровья сообщили, что в столице Черногории Подгорице за минувшие сутки протестировали 612 человек, положительный результат обнаружили у 98 людей. Умерших, к счастью, за последние сутки не было.

Стоит отметить, что с момента возобновления эпидемии в июне умерли 26 человек. Также в стране 1920 активных больных.