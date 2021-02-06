Держпереворот за участі ГРУ Росії: у Чорногорії скасували вироки
Апеляційний суд у Чорногорії скасував усі вироки в справі про спробу державного перевороту у 2016 році. Тоді до нього були причетні щонайменше двоє членів російського ГРУ.
Джерело:Радіо Свобода
Своїм рішення Апеляційний суд фактично скасував вироки Вищого суду Подгориці. Тепер справу мають почати розглядати заново.
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Деталі рішення суду
Апеляційний суд постановив, що вироки, винесені в травні 2019 року, були "зі значними порушеннями процедури". Відтак заново справу розглядати повинен новий склад суду.
Усі вироки в цій справі скасовано. Єдиний засуджений, який на момент апеляції перебував за ґратами, повинен негайно вийти на волю.
Решта засуджених або отримали мінімальні терміни, а відтак ще раніше вийшли на волю, або перебувають за кордоном, а тому були засуджені заочно.
Справа держперевороту й до чого тут Росія
- За рішенням суду від 2019 року, 14 людей у змові – громадяни Росії, Сербії та самої Чорногорії – хотіли в день парламентських виборів 2016 року захопити будівлю парламенту й вбити прем'єра Мила Джукановича.
- Політик представляє проєвропейську тогочасну владу. Натомість частина зловмисників входили до проросійської та просербської партії "Демократичний фронт". Тоді вона була в опозиції, а зараз прийшла до влади.
- У справі проходили двоє росіян – Едуард Шишмаков і Володимир Попов. У суді їх назвали агентами ГРУ Росії та винесли заочні вироки – 15 і 12 років за ґратами відповідно.
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