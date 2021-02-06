Апеляційний суд у Чорногорії скасував усі вироки в справі про спробу державного перевороту у 2016 році. Тоді до нього були причетні щонайменше двоє членів російського ГРУ.

Своїм рішення Апеляційний суд фактично скасував вироки Вищого суду Подгориці. Тепер справу мають почати розглядати заново. Цікаво Чорногорія несподівано заявила, що хоче покращити стосунки з Росією Деталі рішення суду Апеляційний суд постановив, що вироки, винесені в травні 2019 року, були "зі значними порушеннями процедури". Відтак заново справу розглядати повинен новий склад суду. Усі вироки в цій справі скасовано. Єдиний засуджений, який на момент апеляції перебував за ґратами, повинен негайно вийти на волю. Решта засуджених або отримали мінімальні терміни, а відтак ще раніше вийшли на волю, або перебувають за кордоном, а тому були засуджені заочно. Справа держперевороту й до чого тут Росія За рішенням суду від 2019 року, 14 людей у змові – громадяни Росії, Сербії та самої Чорногорії – хотіли в день парламентських виборів 2016 року захопити будівлю парламенту й вбити прем'єра Мила Джукановича.

Політик представляє проєвропейську тогочасну владу. Натомість частина зловмисників входили до проросійської та просербської партії "Демократичний фронт". Тоді вона була в опозиції, а зараз прийшла до влади.

У справі проходили двоє росіян – Едуард Шишмаков і Володимир Попов. У суді їх назвали агентами ГРУ Росії та винесли заочні вироки – 15 і 12 років за ґратами відповідно.