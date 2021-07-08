Частину ймовірних вбивць президента Гаїті ліквідували, двох – затримали

Нападників, ймовірно причетних до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза, затримали. Про це повідомили низка світових інформаційних агентств із посиланням на місцеву поліцію.

Там кажуть, що злочинці перебувають під вартою, їх допитують. Тим часом країною керує виконувач обов'язків прем'єра Клод Жозеф.

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Ймовірних вбивць Моїза затримали

ТАСС пише, що гаїтянські правоохоронці ліквідували чотирьох нападників на президента країни Жовенеля Моїза. У ніч проти 7 липня, нагадаємо, глава цієї держави загинув.

В AFP зазначили, що двох нападників затримали. Про це розповіли агентству у поліції Гаїті.

У РИА додали, посилаючись на слова посла Гаїті в США Бокчіта Едмонда, що затриманих підозрюваних зараз допитують. І це начебто, як пишуть у CNN, професійні вбивці.

Керує Гаїті наразі виконувач обов'язків прем'єр-міністра Клод Жозеф. Саме він розповів, що "найманці мали великокаліберну зброю і розмовляли англійською та іспанською мовами".