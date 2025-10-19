Американские ракеты Tomahawk и украинские "Фламинго" являются крылатыми ракетами, они очень похожи. Однако все же есть одно отличие, которое делает Tomahawk более эффективными.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что говорится о важной системе. В то же время "Фламинго" легче в производстве и дешевле.

Чем отличается Tomahawk от "Фламинго"?

Военный эксперт объяснил, что крылатая ракета "Фламинго" является аналогом крылатой ракеты "Фау-1". В своей конструкции она достаточно проста – фактически "труба и крыло".

Двигатель к этой ракете можно поставить любой, который потянет вес и удержит на крыле саму ракету. Украина же выбрала двигатель AI-25ТЛ. По словам Свитана, это хороший выбор, ведь это двигатель украинского производства, таких в нашей стране очень много. Поэтому в производстве ракета должна быть дешевой, цена не должна превышать 150 тысяч долларов.

Система управления "Фламинго" очень простая, если сравнивать с Tomahawk. Главная разница – у "Фламинго" нет системы огибания, то есть полета с огибанием рельефа местности на малых высотах. Для этого нужны снимки местности со спутника, которые закачивают в ракету. Это есть только в американских Tomahawk, эта система является секретной,

– подчеркнул он.

Свитан объяснил, что для большего эффекта ударов по российским целям нужны именно баллистические ракеты. Они будут лететь на высоте несколько минут и только потом резко сходить на цель, что затрудняет их сбивание. По такому принципу россияне используют "Искандеры", которыми атакуют Украину.

Военный эксперт добавил, что если США не передадут Украине свои ракеты, нам нужно развивать свои "Фламинго", которые по характеристике очень похожи.

Что известно о передаче Украине Tomahawk?