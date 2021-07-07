Московия навязывала "великорусский язык": чем отличается украинский язык от русского

Московиты давно пытаются убедить нас и себя, что украинский язык – это лишь диалект русского. Русские не понимают нашего и других славянских языков.

Никакой "общей колыбели" для украинского, русского и белорусского языков не существовало. Украинский происходит от народного языка Киевской Руси, а русский – от ныне мертвого старославянского, или церковнославянского, который искусственно создали Кирилл и Мефодий в IX веке и который был официальным в движении. После распада Киевской империи, украинский и русский языки и в дальнейшем шли совершенно разными путями развития.

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В фонетике и грамматике украинский язык имеет более 20 общих черт с белорусским, чешским, словацким, польским, хорватским и болгарским языками. С русским – только 11.



Общие черты украинского со славянскими языками / Иллюстрация 24 канала

Влияние других языков на украинский

Русский писаный деловой язык

По словам кандидата исторических наук Василия Кметя, в XIV – XVI веках существовал среднеукраинская язык. На его примере можно увидеть, как русский писаный деловой язык полностью отличается от староболгарского или архаического церковнославянского.

"На развитие языка влияет культурная среда, торговые связи, чтение определенной литературы, взаимовлияния с другими языками", – добавил Кметь.

Влияние других стран

С XIV столетия значительная часть нынешней территории Украины попала в Великое Литовское княжество, впоследствии – в Речь Посполитую. Русский стал официальным языком в Литовском княжестве.



Картина "Люблинская уния" Яна Матейка / Фото Википедии

Русины горячо защищали свой язык. К примеру, в середине XVI века Литва и Польша подписали Люблинскую унию, по которой объединились в единую монархию – Речь Посполитую. И украинская шляхта не стеснялась жаловаться даже самому королю, если ее языковые права нарушали.

Есть несколько писем, когда сеймики Волынской земли, Киевской земли собирались и писали гневные письма к королю с требованием соблюдать акт Люблинской унии и не писать к ним на другом языке, потому что тех языков не учили ни их отцы, ни деды, а наш язык является этаким и на русском языке надо им писать,

– заметил Василий Кметь.

В Московии церковнославянский язык, ставший основой для русского, почти не имел влияний от другие языки. Все иностранные веяния воспринимались враждебно, поэтому их речь законсервировалась. А вот украинская, народная древнерусская, активно заимствовала слова от соседей.

Филолог Ульяна Добосевич отметила, что этому способствовали исторические обстоятельства:

образование Речи Посполитой с частью Украины;

Великого Литовского княжества;

Австро-Венгрии;

Австрии;

Польши.

Переводы Библии

На территории Украины свободно относились к языку даже в переводах Священного Писания. Еще в XVI веке архимандрит Григорий из Сянока, переписывая Пересопницкое Евангелие, добавлял в текст объяснение некоторых слов, которые не понятны в наших широтах. Например, что эллины – это греки, что определенные денежные единицы библейские могут быть соотнесены с денежными единицами в современной Речи Посполитой.



Пересопницкое Евангелие / Фото Фонда памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия

"Иногда бывают забавные курьезы, когда образ верблюда, который, очевидно, не был знаком переводчику, вызывал у него определенные вопросы. Ассоциация с игольчатым ушком позволила ему объяснить это явление как ужище большое, то есть большой змей, большой уж", – рассказал Кметь.

С того периода имеем и документальные свидетельства, что русского языка вообще не понимали московиты. Они называли его литовским. По словам историка Кметя, когда послы Хмельницкого или других гетманов прибывали в Московию, местные писцы фиксировали, что говорили или привезли письмо по-литовски. Хотя это был русский язык.

Языковое насилие

Еще в Московском царстве, в той части Украины, которая имела несчастье попасть в лапы царя-батюшки, началось языковое насилие. Как только Богдан Хмельницкий заключил с ними Переяславское соглашение в 1654 году – лишь временный военный союз, а не воссоединение, – то сразу царь вцепился в горло всему, что свидетельствовало об украинской идентичности, а это прежде всего речь.

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Филолог Добосевич отметила несколько основных точек, которые на современный манер можно назвать политическими технологиями России: церковь, язык, образование. Московский патриархат с 1680 годов начал контролировать и деятельность Киево-Могилянской академии.

В тот же период московиты пытались редактировать книги и вмешиваться в тексты, которые готовили к печати в украинских типографиях и типографиях, в частности в Киево-Печерской лавре. Появились первые редакторские требования, которые сперва называли борьбой за чистоту веры.

"Вклад" Петра I

Главный антигерой украинского языка – император Петр І. Он начал наступление и первым окрестил украинский язык "наречием великого русского языка". Пытался вообще устранить его как язык преподавания в учебных заведениях.

Кульминация борьбы с украинским языком пришлась на 1720 год, когда выдали указ Петра І с запретом печати новых книг в Киевской и Черниговской типографиях. Те книги, что уже печатались, обязали издавать в соответствии с великорусским правописанием.

В XVIII веке, когда европейские литературные языки уже сформировались, украинский язык максимально приблизился к произведенному литературной. В частности благодаря переводу Пересопницкого Евангелия. В то же время, Петр І заявил, что он является диалектом для бытового употребления.

Язык как угроза империи

Язык подневольной нации империя воспринимала как угрозу. Это означает, что язык все-таки имеет большое значение для осознания себя как нации. В 1730-х годах русское правительство пошло еще дальше и начало требовать от Гетманщины писать официальные письма только на русском. Таким образом в Московии пытались унифицировать и ввести в обиход "великорусский язык".

Екатерина II продолжила политику Петра I. При ее правлении украинский язык уже целиком вытеснили из делопроизводства, за ним намертво закрепили унизительную кличку "малороссийское наречие". Языковой вопрос стал одним из ведущих к концу XVIII столетия, когда полностью уничтожили автономию Гетманщину и Запорожскую Сечь, а украинские земли включили в административное устройство Российской империи.



"Екатерина ІІ", Федор Рокотов / Фото Википедии

На протяжении 300 лет царь и русские ученые называли украинский язык "противный слуху", крестьянским, неполноценным наречием. Этот нарратив крепко впечатался в мозги людей. Российская элита сначала воспринимала "малороссийский язык" как нечто смешное и несерьезное, но как только поняла, что он несет отдельную ментальность, то восприняла это весьма остро.

Такое отношение особенно заметно на примере одного человека – Тараса Шевченко. Им россияне восхищались как академиком, но когда увидели, что язык и стихи для него не игрушка, а его мировоззрение и им он объединяет народ, тогда это вызвало категорическое сопротивление.

И отсюда мы имеем эти репрессии в отношении Кирилло-Мефодиевского общества, против студенческих кружков, в Киевском университете,

– отметил Кметь.

Валуевский циркуляр и Эмский указ

В московской идеологии XIX столетия очень четко закрепился стереотип, что у нас общие Вера, царская власть, происхождение и язык. А чтобы никто не усомнился в этом, император Александр II издал печально известные Валуевский циркуляр и Эмский указ, по которым категорически запрещали и наказывали за украинский язык везде: в театре, в книгах, в публичном пространстве. Все, чтобы уничтожить его навсегда.

"XIX столетие – это время, когда на национальных языках в Италии, Великобритании, Франции выходят десятки тысяч книг, это формирует их сознание, а мы имеем период стагнации, когда в Украине подроссийской не издано ни одной книги", – акцентировал Кметь.

Влияние коммунистов

Все же, украинская интеллигенция того периода проснулась от зомбирования и стала убеждать свой народ и самих себя, что украинский – такой же полноценный язык, как любой другой. И если царская цензура – это была только внешний запрет, то значительно страшнее было вмешательство во внутреннюю структуру языка, что разрушало его изнутри. Это произошло уже при коммунистах, в 1930-х годах.

"Мы увидим, на первый взгляд, небольшие изменения, но их было много. Например, отмена форм звательного падежа. В результате имеем то, что по сей день звательный падеж не часто используемый, а стоило бы, потому что это самобытная черта украинского языка", – подчеркнула Добосевич.



"Красное знамя", 13 марта 1919 года / Фото "Аргумент"

Кроме того, формы "ходімо, співаймо" переделали на русский манер "давайте ходить", "давайте петь", что неправильно. Лексику тоже меняли. Слова"садовина" и "городина" заменили на безликие заимствования "овощи" и "фрукты", "сповиток" – на "пеленка". Название галактики "Чумацький шлях" – на "Млечный путь" и т.д.

Массово внедряли изменения, чтобы как можно больше приблизить украинский к русскому, сделать из него диалект. Таким образом лишали язык его особенностей. Впоследствии московские идеологи апеллировали к измененному языку, мол, взгляните, сколько схожего у него с русским.

Украинский язык имеет около 80 черт отличных от русского языка и более 30 черт абсолютно уникальных, которых нет ни в одном другом славянском языке. Он даже ближе к западнославянским языкам, чем к русскому языку,

– подчеркнула Добосевич.

Московское православие

Россия активно пропагандирует еще один миф, будто московское православие хранит церковнославянский язык, который создал Кирилл и Мефодий еще в IX веке, и вроде бы этот язык – святыня как язык богослужения. Этим манипулируют российские церковники даже в Украине.

Церковнославянский язык, на котором молятся в русских церквях, очень мало имеет общего с Кириллом и Мефодием. Это выхолощенный, отредактированный и унифицированный в московских канцеляриях язык конца XVII – начала XVIII века. Это та редакция церковнославянской, которую Петр І в свое время разрешил", – отметил Кметь.

Крестный ход Московского патриархата / Фото "Эспрессо"

Язык – код нации

Так что же такое язык для нации? Это не только способ общения, он несет глубокую информацию об этом этносе и его ментальности, он отражает наш образ мышления. Через современный язык передается очень много важных психологических моделей понимания действительности, понимания мира.

Например, на русском фраза "женится на ней". Предлог "на" означает действие над кем-то. То есть в Московии мужчина имел в семье большие права, чем женщина, она была ниже в обществе. На украинский это переводится как "одружитися з нею", как союз равных между собой, потому что в нашей ментальности мужчина и женщина были равноправными в семье. И таких примеров немало.

"На украинском языке – "виховувати", на русском – "воспитывать". На украинском "виховувати" – от слова прятать ребенка от зла, от злого глаза, от плохих поступков. А в русском "воспитывать" – банально от слова "питать". "Больница" – от слова "боль", "лікарня" – от слова "лекарства", "лечить". "Громадянин" – от слова "громадити", "збирати докупи", то есть гражданин как часть некой целостности. А "гражданин" – от слова "горожанин", просто житель города", –рассказала Добосевич.

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Филолог приводит украинское слово "перемогти" и русское "победить". "Перемогти" от слова "мочь", то есть это так называемый модальный глагол, указывающий на возможность человека оказывать какое-то действие. А в русском языке "победить" – "по беде", то есть то, что произошло после какой-то беды. Какая-то пассивность в слове "победить", переждал беду и уже "победа".

Так что стоит запомнить? Украинский и русский – это полноценные, совершенно разные языки. А каждый носитель любого языка является одновременно и носителем неповторимой ментальности своего этноса. Поэтому язык таки имеет значение.