Потом они построили корабли и айда в заморские походы. Подробнее о том, откуда взялись казаки – в программе.

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Версии происхождения казаков

На самом деле существует с десяток версий происхождения казаков. Прежде всего, автохтонная теория, в которой говорится, что это коренные жители.

"Михаил Грушевский и Иван Крипьякевич – наши выдающиеся, современные историки – поддерживают, что казачество не пришло откуда-то: из Монгольской империи, или, мол, первое казачество было татарским", – рассказал директор Института казачества, доктор исторических наук Тарас Чухлиб.

По его словам, конечно, слово "казак" является тюркским, но первые казаки – славяне, которые были христианами, русинами.

Вторая версия, что казаки происходят от бродников и берладников, то есть это славянское население Нижнего Днепра и побережья Азовского моря, а еще – выходцы из Галичины.



Казацкий совет / Картина Николая Овечкина

Современный историк, профессор Львовского университета Леонтий Войтович доказывает, что на территории княжества, королевства Русского, были такие люди, которые не хотели подчиняться княжеской власти и жили на окраинах Русского королевства или княжества.

Отметим! Постепенно, примерно с XII, а ближе к XIII – XIV векам, этих людей начали называть казаками.

Третья версия: казаки – это кочевники, тюрки, или черные клобуки. Якобы они произошли из народов, которые в разные времена жили на территории Северного Причерноморья: скифов, сарматов, хазаров, половцев.

"Черные клобуки – те самые тюрки, которые жили при Киевской Руси. На территории современной Киевщины и Черкасщины было Тюркское княжество, и говорят, что казаки происходили именно оттуда. То есть тюрки христианизировались, украинизировались и стали потом называться казаками", – отметил Чухлиб.

Коренные русины-украинцы

Версий – немало, и на каждую есть свои аргументы "за" и "против". Русская теория, что казаки – это бедные селяне. Наша украинская – это потомки бояр, мелкой и средней шляхты: не какие-то чужаки, а коренные русины-украинцы.

"Украинское казачество: как Низовое, так и Городовое является исключительно украинским явлением, вызванным природными условиями Украины, в частности наличием больших степных пространств. Они всегда манили к себе людей, которые не боялись трудностей и привыкли добывать пищу своим трудом, походами, охотой и тому подобное", – поделился историк Иван Сварник.

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Доказательств, что казаки – именно потомки русинов, не хватает. Скажем, в XV – XVI веках казаков описывали иностранцы, подчеркивая, что казаки разговаривали на русском, то есть на украинском языке.

Большая часть из них были именно русинами, но также были поляки, белорусы и московиты. По некоторой информации, среди казаков были:

испанцы;

французы;

турки;

даже африканцы.

Почему появилась потребность в казаках

Потребность в воинах-казаках появилась из-за требования конкретного времени, места и исторической ситуации на приграничье в конце XV века. Из-за соседства с не самыми миролюбивыми Московским царством и Крымским ханством необходимо было защищать границы Литовского княжества, в составе которого тогда находилось и Русское государство, будущая Украина. Поэтому местные жители самоорганизовались для своей же защиты.



Бой Максима Кривоноса с Иеремией Вишневецким / Картина Николая Самокиша

"Для оседлого населения Украины появилась угроза постоянных набегов со стороны кочевого или полукочевого населения, которое занимало юг Украины и Крымский полуостров. Государство не имело возможности мобилизовывать большие милитарные силы и держать границу со степными просторами", – сказал Сварник.

По словам историка, именно потому это взяло на себя население Украины и вызвало появление казачества как вооруженного сословия.

Значение шляхты

Имеем твердый и безоговорочный факт: первое упоминание о казаках случается в XV веке, в документах за 1470 – 1480 годы. Это территория современной Черкасщины, Киевщины и Винницкой области (Брацлавщины) – сердцевина казачества.

"В конце XV века великие магнаты Вишневецкий, Ружинский содержат при своих дворах такие отряды свободных добычников, воинов, которые постоянно готовы выступить в поход с оружием в руках, которые являются фактически профессиональными воинами", – рассказал историк Сварник. Среди казаков были люди разных слоев, как и в любом обществе: от голытьбы и разбойников до князей и шляхты.

Кстати! Шляхтичи охотно записывались в казаки: кто-то по призванию, а кто-то, чтобы убежать от мести властей.

"Казачество на четверть состояло из шляхты. Считалось, что как в Средневековье рыцарь должен был воевать в каком-то рыцарском ордене, (то казак – 24 канал) сходить в крестовый поход, повоевать против сарацин. Шляхта приезжала к казакам и считала честью для себя, чтобы ее приняли в казачье общество", – сказал доктор исторических наук Дмитрий Белый.

Более богатая шляхта спонсировала немало казацких кампаний. Так как откуда бы войско взяло оружие? Те же родовые аристократы играли важную роль в руководстве Войска Запорожского.



Современные казаки / Фото Укринформ

Первыми предводителями казаков были Богдан Глинский, Юрий Пац, Дмитрий Путятич. И если изучить их биографии, то за каждым из них тянется шлейф древнего шляхетского или даже княжеского рода.

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Одним из первых кошевых атаманов также называют Остафия Дашкевича. Колыбелью казачества изначально была вовсе не Хортица, как мы часто представляем. На самом деле все это закрутилось в современной Центральной Украине.

Колыбель казачества в Украине

"Первоначально это были территории Черкасщины, Южной Киевщины – центральная Украина, до реки Днепр в среднем течении. Запорожье – это была местность, где возникло первое сугубо казацкое поселение, которое назвали Сечью. Это была столица Низового или Запорожского казачества", – рассказал Сварник.

Параллельно существовало Городовое казачество, то есть городское реестровое, с центром в Трахтемирове, на Черкасщине. А еще было Низовое, нереестровое, с центром на Запорожской Сечи. Эти "ветви" вели немного разный образ жизни. Впрочем, их объединяло военное дело.

Чем занимались свободные всадники

Так что же вообще делали казаки? Неожиданно – не только размахивали острыми предметами. Должны были быть те, кто знал, например, морское дело. В крепости Домаха, нынешний Мариуполь, базировался мощный казацкий флот. Также они занимались торговлей и промыслами.

Чумачество – "командировка на телегах"

"Они, с одной стороны, были наемниками, а с другой – степными промышленниками, то есть занимались рыболовлей, охотой, пчеловодством на территории пограничья. Там, где никого не было, никакой власти", – сказал Сварник.

Среди казаков было популярно чумачество – они ездили за солью в долгие, так сказать, "командировки на телегах". "Что такое соль до изобретения холодильников? Это стратегический продукт, который ценился гораздо больше, чем нефть", – рассказал Белый.



Чумаки / Картина Ивана Айвазовского

То есть казак в одной руке держал косу, серп и прочее сельскохозяйственное орудие, а в другой – оружие, готовое в любой момент воевать. Между тем городовые казаки жили вполне как горожане со своими городскими делами. Казачество – это была мощная структура: военная, экономическая и научная.

Интеллектуалы, а не дурачки

Среди них были элитные войска, их можно было приравнять к средневековым рыцарям Западной Европы, пусть казаки и жили чуть позже. Они могли позволить себе работать как наемники, их приглашали в разные страны западного мира. Гетман Михаил Дорошенко, например, оказывал военную помощь и не христианам – мусульманскому Крымскому ханству.

"Казаки, хотя и были христианами, и называли себя рыцарями Святого Креста, но они мало обращали внимания, когда надо было заработать деньги или помочь европейскому или азиатскому монарху. Можно говорить о незаангажированности и нефанатичности тогдашних украинских казаков XVII века", – отметил Чухлиб.

Даже более простые казаки, которые не принадлежали к элите, тоже были образованными. И это еще одно опровержение российской пропаганды, как будто казаки – это вечно пьяные дурачки.

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"Это был, как правило, образованный слой. На Сечи всегда существовали школа, церковь, монастыри, приюты, госпитали", – подчеркнул Сварник.

Итак подытоживая, украинские казаки появились в конце XV века. Они – не чужаки, а коренные русины-украинцы, и главным фактором их появления как класса стала необходимость защищать свою землю.