Наши "дорогие соседушки" как на конвейере придумывали росказни о том, что украинский язык неполноценный, селянский, или создан австрийцами. Главная мантра: украинский – это лишь диалект русского.

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"Миф о "общей колыбели". Почему-то говорили, что старшим братом является русский народ. Если подойти очень строго к определению, то мы увидим, что им будет все-таки не российский, а украинский народ", – подчеркнула филолог Ульяна Добосевич.

Что было на самом деле

Когда-то население части Евразии говорило на едином праиндоевропейском языке. Это было от VI до III тысячелетия до нашей эры. Далее он распался на разные группы. Из них происходят языки, которые заполонили все континенты. Славянские племена выделились в отдельную языковую группу – она разговаривала на праславянском, а впоследствии и поделилась на разные языки.

Начало источников формирования новых языковых традиций исследователи связывают с эпохой расселения славян,

– пояснил кандидат исторических наук Василий Кметь.

Что говорят россияне

Вроде бы существовал некий мифический "древнерусский язык", из которого потом образовалась 3 языка:

русский;

белорусский;

украинский.

На самом же деле, такие тезисы не подтверждаются исследованиями ни одного из специалистов, изучающих эти процессы. Если же и существовало это языковое единство, то оно бы могло быть разве что под влиянием и доминантой языка украинского.

Влияние Кирилла и Мефодия

Представьте себе Киевскую Русь. Простой люд говорит на народном языке – его называют древнеукраинским или древнерусским. Впрочем, в конце IX века болгарские проповедники из Греции – Кирилл и Мефодий – создали славянский алфавит и старославянский или церковнославянский язык на основе староболгарского. Он подарил всем славянам, пользующимся кириллицей, этот способ писания.

Этот искусственно созданный старославянский стал официальным языком делопроизводства в Киевской Руси. Он все-таки был нужен, потому что разные части этой империи имели свои диалекты. Люди продолжали разговаривать на своем языке, а официальным стал только что созданный старославянский.

Внимание! Это означает, что русский язык происходит от этого искусственного старославянского, а украинский – от устного народного, который бытовал на Руси.

Насколько письменный официальный язык и устный народный были похожи

Филолог Добосевич не может сказать, что между церковнославянским и народноразговорным языками была пропасть. Первый – это тоже язык прастарославянского корня.

Разговорный древнерусский язык, разумеется, был древнее старославянского Кирилла и Мефодия. Он развивался естественно, без указаний сверху. Сейчас мы знаем о нем благодаря берестяным грамотам. Именно там находят уникальные черты, присущие украинскому языку.

Там очень часто употреблены имена людей в звательном падеже, что важно, потому что это такой специфический и самобытный признак украинского языка,

– объяснила Добосевич.

В официальные тексты Руси на старославянском языке со временем тоже начали примешивать местные черты народного, древнерусского.

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"Слово о полку Игореве"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал о "Слове о полку Игореве" – это героическая поэма XXI века, памятник древнерусской литературы. Там как раз переплелись официальный и народный языки.

В том же "Слове о полку..." приняты конструкция "до Киева", такую форму с предлогом "до" имеет украинский язык – в русском ее просто не существует. Также образы и сравнения в тексте те же, которые потом будут в украинских песнях и думах. Так выражаются земледельцы, а не кочевники.

Что это доказывает? Во-первых "Слово о полку Игореве" – это наша достопримечательность, а во-вторых, что корни украинского языка ощутимо древнее русских.



"Слово о полку Игореве" / Фото Vseosvita

Ученым удалось также реконструировать древнерусский язык на основе письменных источников. Все благодаря тому, что в более поздних текстах нашли транскрипции на латыни произношения древнеукраинских слов. Там мы очень четко видим и употребление г и ґ, и наше -ять

Кстати, что касается этой древней буквы "ять" – она из кириллической азбуки и старославянского языка, мы можем наткнуться на нее в летописях. Россияне ее читают как "есть "– хлеб, но в Киевской Руси ее произносили как "і" – хлеб.

Вот в чем фокус: один и тот же текст времен Руси русские читали на русском, а мы – на украинском произношении, потому что языки у нас – разные. Воспроизвести наш вариант помогают также, как ни странно, ошибки в древних текстах.



Летопись Радзивиловских хроник / Фото общественного достояния

Похоже проблем с тем, чтобы объясниться со своими прадедами русинами у нас бы не возникло. Справедливости ради стоит признать, что летопись почему-то нам сейчас хочется прочитать прежде всего русским произношением. Но это не сложно объяснить.

"Русский литературный язык базировался на языке церковнославянском – отсюда это сходство. Не потому, что русский лежал в основе языка времен Киевской Руси. Это наоборот русский язык как производный от языка церковнославянского. А украинский образовался на базе живого разговорного вещания", – пояснила Добосевич.

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Украинский и русский развивались отдельно

Древнерусский язык бытовал где-то до середины XIV века. Письменность была общая, но стоит помнить, что украинский и русский развивались совершенно отдельно одна от друга. На этом древнейшем этапе формировался язык и классический письменный кириллический канон на этапе средневековья.

Современный украинский и русский

Сейчас мы говорим на новом украинском . И не стоит себе представлять его как нечто устоявшееся. На самом деле он жив, потому что постоянно меняется , заимствует слова. Некоторые почти исчезают вместе с предметами, которые их обозначали, например – кочерга или коромысло. Другие появляются вслед за развитием науки и технологий.

. И не стоит себе представлять его как нечто устоявшееся. На самом деле он , заимствует слова. Некоторые почти исчезают вместе с предметами, которые их обозначали, например – кочерга или коромысло. Другие появляются вслед за развитием науки и технологий. При этом русский оставался на протяжении веков более консервативным , он враждебно воспринимал иностранные заимствования. Традиционализм в Московии преобладал во всех сферах: и в отношении царской власти, и в церковных делах, и в языке тоже.

, он враждебно воспринимал иностранные заимствования. Традиционализм в Московии преобладал во всех сферах: и в отношении царской власти, и в церковных делах, и в языке тоже. Украинский язык всегда был вполне естественен для населения на этих землях, потому что он происходит из народного. А вот русскому пришлось развиваться по большей части там, где коренное население не имело ничего общего со славянским языком.

Пожалуй, этих аргументов достаточно, чтобы понять, почему украинцы и русские общие древние тексты читать могли, а вот разговаривать между собой – нет. Итак, современный украинский язык происходит от народного, а русский – от мертвого церковнославянского. И теория единого языка разбивается на мелкие щепки.

В следующем эпизоде читайте о том, как московиты пытались уничтожить все особенности украинского языка и приблизить его к русскому.