Пытки ребенка в Черкассах: 7-летний мальчик умер так и не выйдя из комы

Вечером 5 сентября оборвалась жизнь 7-летнего мальчика, который лежал в больнице с тяжелыми травмами в терминальной коме. Врачи больше недели пытались "вытянуть" его с того света, но ребенок, к сожалению, умер.

Мальчик умер накануне, в 18:10. Он находился в реанимации с 24 августа.

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Какие травмы были у ребенка

Мальчика в больницу привезли на скорой в крайне тяжелом состоянии. У него были признаки мозговой комы третьей степени, а также:

внутричерепная гематома,

не было обеих ушей и нижней губы, а также полового органа.

Ребенок был без сознания, в коме .... Врачи обнаружили пролежни на теле мальчика. Это может свидетельствовать о том, что ребенок страдал уже не первый день и ссадины по телу были разной степени заживления,

– рассказала директор Черкасской областной детской больницы Наталья Волчкова.

Мальчика могли пытать

Как сообщили в Нацполиции, по словам бабушки мальчика, ребенок получил травмы якобы после падения с кучи кирпича во дворе. Она якобы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. Через несколько дней после происшествия женщина увидела внука в постели без сознания. Тогда она якобы вызвала бригаду скорой помощи.

Однако характер травм и их количество указывает на то, что ребенка могли пытать родные. Правоохранители сразу же объявили женщине о подозрении. Женщина уже имела проблемы с законом. Ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.