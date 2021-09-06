Катування дитини в Черкасах: 7-річний хлопчик помер так і не виходячи з коми

Ввечері 5 вересня обірвалося життя 7-річного хлопчика, що лежав у лікарні з тяжкими травмами у термінальній комі. Лікарі понад тиждень намагалися "витягнути" його з того світу, але дитина, на жаль, померла.

Хлопчик помер напередодні, о 18:10. Він перебував у реанімації з 24 серпня.

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Які травми були у дитини

Хлопчика у лікарню привезли на швидкій у вкрай важкому стані. У нього були ознаки мозкової коми третього ступеня, а також:

внутрішньочерепна гематома,

немає обох вух та нижньої губи, а також статевого органу.

Дитина була без свідомості, в комі…. Лікарі виявили пролежні на тілі хлопчика. Це може свідчити про те, що дитина страждала вже не перший день і садна по тілу були різного ступеню заживлення,

– розповіла директорка Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова.

Хлопчика могли катувати

Як повідомили у Нацполіції, за словами бабусі хлопчика, дитина отримала травми після нібито падіння з купи цегли у дворі. Вона нібито самостійно надавала домедичну допомогу онукові. За кілька днів після події жінка побачила онука в ліжку без свідомості. Тоді вона начебто викликала бригаду швидкої допомоги.

Однак характер травм та їхня кількість вказує на те, що дитину могли катувати рідні. Правоохоронці одразу ж оголосили жінці про підозру. Жінка вже мала проблеми із законом. Їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.