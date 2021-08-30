Батьки переконані, що з їхнім сином стався нещасний випадок. Окрім того, вони заявили: інформація про моторошні травми хлопчика, яка поширюється у мережі, начебто не відповідає дійсності.
Зауважте З'явилися фото будинку в Черкасах, де начебто знущалися з 6-річного хлопчика
Медики борються за життя дитини. У хлопчика – важка черепно-мозкова травма, відірвані губи та частина статевого органу. Окрім того, на тілі дитини виявили численні пролежні.
Депутат облради Олег Петренко схарактеризував цей інцидент так: "пекло існує. І я зараз не про метафізичне явище".
В обласній дитячій лікарні після нелюдських тортур і травм медики намагаються врятувати життя хлопчика 2014 року народження. Шансів мало,
– заявив політик.
Бабуся каже про нещасний випадок
- Постраждалий та його сестра гостювали у дідуся й бабусі на Черкащині. Батьки дітей саме поїхали до Києва на операцію.
- Згодом хлопчика госпіталізували. Бабуся заявила, що дитина впала у купу цегли. Водночас правоохоронці оголосили жінці про підозру.
- Зазначається, що вона вже мала проблеми з законом. Зокрема, її декілька разів оголошували у розшук. Тоді жінці інкримінували умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження. Окрім того, її підозрювали у скоєнні грабежу.
- Якщо вину горе-бабусі доведуть, їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.