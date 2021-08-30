Батьки переконані, що з їхнім сином стався нещасний випадок. Окрім того, вони заявили: інформація про моторошні травми хлопчика, яка поширюється у мережі, начебто не відповідає дійсності.

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Медики борються за життя дитини. У хлопчика – важка черепно-мозкова травма, відірвані губи та частина статевого органу. Окрім того, на тілі дитини виявили численні пролежні.

Депутат облради Олег Петренко схарактеризував цей інцидент так: "пекло існує. І я зараз не про метафізичне явище".

В обласній дитячій лікарні після нелюдських тортур і травм медики намагаються врятувати життя хлопчика 2014 року народження. Шансів мало,

– заявив політик.

Бабуся каже про нещасний випадок