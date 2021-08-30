Цей випадок у Черкасах став дуже резонансним, а згодом і в усій Україні. Журналісти побували у будинку, де сталася біда.

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Маленький хлопчик потрапив до лікарні зі страшними травмами: що сталося

Будинок, у якому начебто знущалися з дитини, розташований у центрі Черкас. Журналісти побували на місці, де сталася резонансна подія, і побачили там безлад, тріщини і багато собак, які живуть разом із людьми.

За словами сусідів, так у цьому будинку заведено давно, а собак там – аж 15.

Тварин начебто навіть конфісковував суд – але звуки з подвір'я свідчать про інше.

За попередньою інформацією, саме у тому будинку 6-річний Андрій зазнав травм. Утім, наразі незрозуміло, яких саме:

У фейсбуці депутат облради Олег Петренко написав, що у хлопчика гематома головного мозку, відірвані вуха, частина статевого органу і нижня губа.

А от на сайті поліції вказано, що зафіксували тільки забій голови та подряпини на руках і ногах.

Слідство триває, призначили судово-медичну експертизу, тим часом бабуся малого продовжує стверджувати, що той просто впав із купи цегли.

А проте жінці вже повідомили про підозру – про залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (підозрювана не звернулася до лікарів, коли онук постраждав, а лікувала його сама).

Карають за таке в Україні позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

За життя Андрія тим часом все ще борються лікарі. Поки що він перебуває у термінальній комі.

Який вигляд має будинок, у якому постраждала дитина: дивіться фото Telegraf та поліції

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