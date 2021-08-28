Одним з перших увагу на нечуваний випадок звернув депутат обласної ради Олег Петренко. У своєму фейсбуці він написав про те, що хлопчик зі страшними травмами перебуває у лікарні.

Резонансне Раніше звертався у лікарню: хлопчик, який впав у кому в дитячому таборі, помер

"Дитина кричала декілька днів"

Олег Петренко розповів: в обласній дитячій лікарні після нелюдських тортур медики намагаються врятувати життя хлопчика. Він надав жахливі подробиці його травм і відзначив: хлопчик у вкрай тяжкому стані, бо кілька днів був без свідомості.

Шансів мало... У нього – страшна гематома головного мозку. Судячи з пролежнів, кілька днів він був без свідомості. Відірвані губи і погризені тваринами вуха, сліди затушених цигарок на тілі…

– написав депутат.

Як пише Олег Петренко, 24 серпня сторож дитячого парку, розташованого біля будинку хлопчика, чув дитячий крик. Втім, лише через кілька днів жінка, на подвір'ї якої дитина отримала травми, викликала швидку.

Бабуся й дідусь маленького Андрія – нерідні, їхній син одружився з жінкою з дитиною та усиновив хлопчика.

Лікар не повірив у "просто впав"

Як повідомляє Obozrevatel, свідком того, як хлопчика привезли у лікарню була місцева мешканка. Вона бачила, що хлопчик у комі, а на його голові, руках і ногах численні синці.

Лікар, оглянувши його, вирішив викликати поліцію, оскільки не повірив у випадковість таких травм.

Бабуся його сказала, що просто впав. Лікар, величезний молодець, просто душа радіє, що він так відреагував. Викликав поліцію, сказав, що в таку нісенітницю як "сам упав" не повірить,

– цитує жінку видання.

Очевидиця каже, що бабуся була абсолютно спокійна і навіть намагалася жартувати з лікарями.

Пролежні, кома, важка черепно-мозкова травма

Суспільне, посилаючись на лікарку-анестезіологиню обласної дитячої лікарні Світлану Федченко, повідомляє, що дитина у термінальній комі. За словами медиків, діяльність мозку вкрай низька, її ледь фіксують прилади. Дихає дитина лише завдяки апарату штучного дихання.

Дитина була без свідомості, в комі…. Лікарі виявили пролежні на тілі хлопчика. Це може свідчити про те, що дитина страждала вже не перший день і садна по тілу були різного ступеню заживлення,

– розповіла директорка Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова

За словами лікарки, під час детального огляду медики виявили пролежні на куприку і на потилиці. Водночас рваних ран, як від укусів тварин, у хлопчика не було. У хлопчика з невідомих причин відсутня частина статевого органа.

Характер усіх ран визначатимуть спеціалісти судмедекспертизи.

15 алабаїв і проблеми для сусідів

Бабуся з дідом, у яких був хлопчик, – проблемні для всього кварталу, повідомляє місцеве видання 18000. Вони займаються розведенням собак і одночасно тримали вдома 15 великих собак породи алабай.

Із їхнього нелегального розплідника раніше через суд вилучали собак. Вони покусали місцеву жительку, будучи голодними: собак тримали в жахливих умовах. Однак згодом пара завела інших тварин.

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У поліції розповіли версію бабусі

У пресслужбі поліції Черкаської області надали суху інформацію про інцидент зі слів бабусі. Правоохоронцям бабуся хлопчика розповіла, що дитина отримала травми, впавши з купи цегли у дворі. Вона нібито самостійно надавала домедичну допомогу онукові. За кілька днів після події жінка побачила онука в ліжку без свідомості. Тоді вона начебто викликала бригаду швидкої медичної допомоги.

При огляді дитини експерти виявили забійну рану голови, ймовірно – від падіння. Крім того, виявлено подряпини на кінцівках рук і ніг,

– зазначають у поліції.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань:

за статтею 128 – Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження,

за частиною 3 статті 135 – Залишення в небезпеці.

Поліція додала, що сім'я хлопчика на обліку не перебуває.

Умови проживання перевірять

У прокуратурі Черкаської області ініціювали перевірку умов, у яких проживала дитина. Соцслужби навідаються до будинку та подивляться, чи рідні виконували свій батьківський обов'язок.

До того ж там відзначили: хлопчика могли залишити у небезпечному для життя стані, не надавши необхідної допомоги.