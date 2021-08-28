Одним из первых внимание на неслыханный случай обратил депутат областного совета Олег Петренко. В своем фейсбуке он написал о том, что мальчик со страшными травмами находится в больнице.

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"Ребенок кричал несколько дней"

Олег Петренко рассказал: в областной детской больнице после нечеловеческих пыток медики пытаются спасти жизнь мальчика. Он предоставил ужасные подробности его травм и отметил: мальчик в крайне тяжелом состоянии, потому что несколько дней был без сознания.

Шансов мало... У него – страшная гематома головного мозга. Судя по пролежням, несколько дней он был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы потушенных сигарет на теле...

– написал депутат.

Как пишет Олег Петренко, 24 августа сторож детского парка, расположенного возле дома мальчика, слышал детский крик. Впрочем, спустя несколько дней женщина, во дворе которой ребенок получил травмы, вызвала скорую.

Бабушка и дедушка маленького Андрея – неродные, их сын женился на женщине с ребенком и усыновил мальчика.

Врач не поверил в "просто упал"

Как сообщает Obozrevatel, свидетелем того, как мальчика привезли в больницу была местная жительница. Она видела, что мальчик в коме, а на его голове, руках и ногах многочисленные синяки.

Врач, осмотрев его, решил вызвать полицию, поскольку не поверил в случайность таких травм.

Бабушка его сказала, что просто упал. Врач – огромный молодец, просто душа радуется, что он так отреагировал. Вызвал полицию, сказал, что в такую ​​ерунду как "сам упал" не поверит,

– цитирует женщину издание.

Очевидец говорит, что бабушка была совершенно спокойна и даже пыталась шутить с врачами.

Пролежни, кома, тяжелая черепно-мозговая травма

Общественное, ссылаясь на врача-анестезиолога областной детской больницы Светлану Федченко, сообщает, что ребенок в терминальной коме. По словам медиков, деятельность мозга крайне низкая, ее едва фиксируют приборы. Дышит ребенок только благодаря аппарату искусственного дыхания.

Ребенок был без сознания, в коме... Врачи обнаружили пролежни на теле мальчика. Это может свидетельствовать о том, что ребенок страдал уже не первый день и ссадины по телу были разной степени заживления,

– рассказала директор Черкасской областной детской больницы Наталья Волчкова

По словам врача, во время детального осмотра медики обнаружили пролежни на копчике и на затылке. В то же время рваных ран, как от укусов животных, у мальчика не было. У мальчика по неизвестным причинам отсутствует часть полового органа.

Характер всех ран будут определять специалисты судмедэкспертизы.

15 алабаев и проблемы для соседей

Бабушка с дедом, у которых был мальчик, – проблемные для всего квартала, сообщает местное издание 18000. Они занимаются разведением собак и одновременно держали дома 15 крупных собак породы алабай.

С их нелегального питомника ранее через суд изымали собак. Они покусали местную жительницу, будучи голодными: собак держали в ужасных условиях. Однако впоследствии пара завела других животных.

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В полиции рассказали версию бабушки

В пресс-службе полиции Черкасской области предоставили сухую информацию об инциденте со слов бабушки. Правоохранителям бабушка мальчика рассказала, что ребенок получил травмы, упав с кучи кирпича во дворе. Она якобы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. Через несколько дней после происшествия женщина увидела внука в постели без сознания. Тогда она якобы вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

При осмотре ребенка эксперты обнаружили ушиб головы, вероятно – от падения. Кроме того, выявлены царапины на конечностях рук и ног,

– отмечают в полиции.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований:

по статье 128 – Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение,

по части 3 статьи 135 – оставление в опасности.

Полиция добавила, что семья мальчика на учете не состоит.

Условия проживания проверят

В прокуратуре Черкасской области инициировали проверку условий, в которых проживал ребенок. Соцслужбы наведаются к дому и посмотрят, выполняли ли родные свой родительский долг.

К тому же там отметили: мальчика могли оставить в опасном для жизни состоянии, не предоставив необходимой помощи.