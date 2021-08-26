Медики 50 минут проводили мальчику реанимационные мероприятия. Однако спасти его не получилось, рассказала заместитель председателя ОГА Злата Некрасова.

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Что известно о Тимофее Дегальцеве

По данным "Obozrevatel", инцидент случился 21 августа в детском спортивном лагере "Гренада" в селе Стрелковое Херсонской области. Мальчик приехал в лагерь 16 августа и никаких жалоб на здоровье у него не было.

21 августа они занимались, и парню вдруг стало плохо. Вожатая отвела его в медпункт. Уже там у него начались проблемы с памятью и он потерял сознание. Мы сразу же вызвали скорую помощь,

– рассказал директор лагеря Игорь Афанасенок.

Сначала Тимофея отвезли в Геническую больницу. Там он провел 3 дня под аппаратом искусственной вентиляции легких. В один момент у мальчика остановилось сердце, однако тогда его удалось реанимировать.

Впоследствии родители ребенка вместе с волонтерами наняли частную скорую помощь и перевезли сына в реанимацию Запорожской областной детской больницы.

Накануне у мальчика случился приступ

Директор Департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко рассказал, что перед приездом на отдых у Тимофея случился приступ. Мальчик 2 дня провел в Запорожской больнице №2, а после этого его выписали для дальнейшего обследования.

Он стал чувствовать себя лучше, и родители отправили его в детский лагерь. Здесь у ребенка снова случился такой же приступ,

– сказал Короленко.

Заметим, причину смерти пока не сообщают. Известно, что результат КТ показал двусторонний отек мозга.

Полный текст публикации Златы Некрасовой в фейсбуке:

Тимофей покинул нас…

Проводили реанимационные мероприятия 50 минут, но сердце так и не застучало.

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