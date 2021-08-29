Напередодні жінку відправили на психіатричну експертизу, яка визнала її осудною. Тому вона буде відповідати перед законом.

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Дівчинка була непритомною

5 червня 2021 року в поліцію звернулася жінка, яка повідомила, що її сусідка душить дітей. Правоохоронці прибули до квартири та знайшли непритомною 4-річну дівчинку з пакетом на голові. Її разом із 5-річним братом госпіталізували у лікарню.

Дітям надали необхідну медичну допомогу і їх забрала до себе бабуся.

Горе-матір після психіатричних обстежень постане перед судом. За спробу умисного вбивства малолітніх дітей їй загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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