Накануне женщину отправили на психиатрическую экспертизу, которая признала ее вменяемой. Поэтому она будет отвечать перед законом.

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Девочка была без сознания

5 июня 2021 года в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее соседка душит детей. Правоохранители прибыли в квартиру и нашли без сознания 4-летнюю девочку с пакетом на голове. Ее вместе с 5-летним братом госпитализировали в больницу.

Детям оказали необходимую медицинскую помощь и их забрала к себе бабушка.

Горе-мать после психиатрических обследований предстанет перед судом. За попытку умышленного убийства малолетних детей ей грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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