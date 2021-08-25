Об инциденте полицейские узнали от бабушки потерянной девочки. Женщина сообщила правоохранителям, что ее сын якобы потерял сознание на Жилянской улице, из-за чего и потерял ребенка.

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Наряды патрульной полиции долго искали младенца, но нашли.

Могут лишить родительских прав

В полиции Киева говорят, что отец девочки находился в состоянии алкогольного опьянения и фактически из-за этого ее и потерял.

Во время поисковой операции на Тарасовской улице полицейские услышали плач ребенка и нашли коляску в одном из подъездов.

На место происшествия вызвали медиков, но девочке их помощь не понадобилась. Ее жизни ничего не угрожает.

Впоследствии правоохранители установили, что отец ребенка уже привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Месяц назад он ходил с младенцем по торговому центру в состоянии опьянения.

Поскольку оставаться со взрослыми может быть опасно для ребенка, девочку отправили в больницу. Родителей ребенка еще раз привлекут к ответственности. Вполне вероятно, что мужчину могут лишить родительских прав.