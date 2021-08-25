Полицейские узнали о преступлении от 37-летней владелицы дома, в который влез злоумышленник. Она рассказала правоохранителям, что ночью услышала крик из детской комнаты.

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Когда взрослые прибежали к детям, мужчина начал убегать из комнаты.

Светит пожизненное

Следователи выяснили, что злоумышленник ударил по лицу кулаком 14-летнюю девочку, а 8-летнему мальчику нанес ножевое ранение груди.

Пострадавших госпитализировали в больницу медики скорой, а правоохранители начали устанавливать личность преступника.

Неподалеку от места инцидента полицейские схватили предполагаемого подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Бучанского района Киевской области.



​Нож, с которым мужчина набросился на ребенка / Фото полиции Киевской области

Мужчине сообщили о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство двух детей. Вскоре суд будет избирать фигуранту производства меру пресечения. Прокуроры потребуют, чтобы злоумышленника посадили под стражу.

Если вину задержанного признает суд, ему грозит пожизненное заключение.