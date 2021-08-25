Поліцейські дізналися про злочин від 37-річної власниці будинку, до якої вліз зловмисник. Вона розповіла правоохоронцям, що вночі почула крик з дитячої кімнати.

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Коли дорослі прибігли до дітей, чоловік почав тікати з кімнати.

Світить довічне

Слідчі з'ясували, що зловмисник вдарив по обличчю кулаком 14-річну дівчинку, а 8-річному хлопцю наніс ножове поранення грудей.

Потерпілих госпіталізували до лікарні медики швидкої, а правоохоронці почали встановлювати особу злочинця.

Неподалік від місця інциденту поліцейські схопили ймовірного підозрюваного. Ним виявився 26-річний мешканець Бучанського району Київської області.



Ніж, з яким чоловік накинувся на дитину / Фото поліції Київщини

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство двох дітей. Незабаром суд обиратиме фігуранту провадження запобіжний захід. Прокурори вимагатимуть, аби зловмисника посадили під варту.

Якщо провину затриманого визнає суд, йому загрожує довічне ув'язнення.