Правоохранители говорят, женщина видела, что мальчик – в очень плохом состоянии и не обратилась за помощью к врачам. Подозреваемая якобы сама оказывала медицинскую помощь ребенку.

Ранее Оторванные губы, половой член, пролежни и тяжелые травмы: в Черкассах борются за жизнь мальчика

В полиции перечислили травмы, которые получил мальчик:

Травма головы – скорее всего от падения.

Царапины на конечностях.

Другие телесные повреждения – происхождение которых должна установить экспертиза.

За такую ​​жестокость и равнодушие женщине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Вскоре суд изберет меру пресечения для подозреваемой.

Бабушка утверждала, что мальчик упал с кучи кирпича

Отметим, что ребенка госпитализировали с ужасными травмами. Бабушка утверждала, что мальчик упал с кучи кирпича, однако врачи не поверили и вызвали полицию. Как написал в соцсетях депутат облсовета Олег Петренко, мальчик несколько дней был без сознания, у него пролежни, а также отсутствует часть губы, ушей и полового органа, а также на теле – следы от ожогов от сигарет.

Подозреваемая – неродная бабушка мальчика

Ранее в СМИ сообщалось, что вероятно, ребенка в бессознательном состоянии погрызли собаки. Мать и отец мальчика на время трагедии находились в Киеве – на операции. Парня оставили у бабушки и дедушки. Они, однако, ему не родные, ведь это сын невестки от первого брака.

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У семейной пары, в которой оставили ребенка, были проблемы с законом. Они разводили алабаев, голодные собаки ранее уже нападали на местную жительницу. Из нелегального питомника собак уже изымали. Однако впоследствии супруги завели снова животных.