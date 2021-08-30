Этот случай в Черкассах стал очень резонансным, а затем и по всей Украине. Журналисты побывали в доме, где случилась беда.

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Маленький мальчик попал в больницу со страшными травмами: что случилось

Дом, в котором якобы издевались над ребенком, расположен в центре Черкасс. Журналисты побывали на месте, где произошло резонансное событие, и увидели там беспорядок, трещины и много собак, которые живут вместе с людьми.

По словам соседей, так в этом доме принято давно, а собак там – аж 15.

Животных якобы даже конфисковывал суд – но звуки со двора свидетельствуют о другом.

По предварительной информации, именно в том доме 6-летний Андрей получил травмы. Впрочем, пока неясно, какие именно:

В фейсбуке депутат облсовета Олег Петренко написал, что у мальчика гематома головного мозга, оторванные уши, часть полового органа и нижняя губа.

А вот на сайте полиции указано, что зафиксировали только ушиб головы и ссадины на руках и ногах.

Следствие продолжается, назначили судебно-медицинскую экспертизу, тем временем бабушка мальчика продолжает утверждать, что он просто упал с кучи кирпича.

Тем не менее женщине уже сообщили о подозрении – об оставлении малолетнего ребенка в опасности, повлекшем тяжкие последствия (подозреваемая не обратилось к врачам, когда внук пострадал, а лечила его сама).

Наказывают за такое в Украине лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

При жизни Андрея тем временем все еще борются врачи. Пока что он находится в терминальной коме.

Как выглядит дом, в котором пострадал ребенок: смотрите фото Telegraf и полиции

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