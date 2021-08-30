Родители убеждены, что с их сыном произошел несчастный случай. Кроме того, они заявили: информация о жутких травмах мальчика, которая распространяется в сети, якобы не соответствует действительности.
Заметьте Появились фото дома в Черкассах, где якобы издевались над 6-летним мальчиком
Медики борются за жизнь ребенка. У мальчика – тяжелая черепно-мозговая травма, оторванные губы и часть полового органа. Кроме того, на теле ребенка обнаружили многочисленные пролежни.
Депутат облсовета Олег Петренко охарактеризовал этот инцидент так: "ад существует. И я сейчас не о метафизическом явлении".
В областной детской больнице после нечеловеческих пыток и травм медики пытаются спасти жизнь мальчика 2014 года рождения. Шансов мало,
– заявил политик.
Бабушка говорит о несчастном случае
- Пострадавший и его сестра гостили у дедушки и бабушки в Черкасской области. Родители детей как раз поехали в Киев на операцию.
- Впоследствии мальчика госпитализировали. Бабушка заявила, что ребенок упал в кучу кирпича. В то же время правоохранители объявили женщине о подозрении.
- Отмечается, что она уже имела проблемы с законом. В частности, ее несколько раз объявляли в розыск. Тогда женщине инкриминировали умышленное причинение легкого телесного повреждения. Кроме того, ее подозревали в совершении грабежа.
- Если вину горе-бабушки докажут, ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.