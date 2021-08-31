Бабуся та вітчим переконують, що дитина просто впала з купи цегли. Проте стан маленького пацієнта свідчить, що йому не надавали допомогу близько 5 днів.

До теми З'явилися фото будинку в Черкасах, де начебто знущалися з 6-річного хлопчика

Хлопчик був у бабусі та дідуся з молодшою сестричкою

Олег Петренко розповів деталі історії, яка сколихнула Україну. Андрійка разом з молодшою сестричкою відвезли до Лясових – бабусі та дідуся. У цей час мати з чоловіком поїхала до столиці – на операцію.

Лясові займаються утриманням близько 15 собак. Чотирилапі жили не у вольєрах. Собаки, за словами Петренка, тримали в остраху усіх сусідів, адже середньоазіатські вівчарки не раз нападали, як на них, так і на перехожих.

Собак насилу вдалося за рішенням суду вилучити. І ось на днях мені подзвонили і попросили допомогти дізнатися, що з маленьким хлопчиком, якого відвезли в лікарню з дому цієї сім'ї,

– розповів Петренко.

Депутат сконтактувався з лікарнею і спитав, що необхідно задля допомоги. Саме тоді він і дізнався, що саме з хлопчиком і був шокований.

Версія про падіння не витримує критики, – Петренко

Бабусі вже оголосили про підозру, проти політик каже – справа просувається дуже дивно. Начебто, поведінка поліції змінилась: спочатку вони говорили відверто, а тепер з обережністю.

Моє оцінне судження: версія, що дитина отримала ці страшні травми після падіння з купи цегли, не витримує критики. Після цього коментаря співробітниці черкаської поліції лікарі стали дуже стримано коментувати ситуацію,

– пояснив Петренко.

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У хлопчика – пролежні

Депутат впевнений, відірвана губа та вуха, частина статевого органу не може бути випадковістю. Наразі результатів судмедекспертизи немає. Пролежні, наголошує Петренко, свідчать про те, що хлопчик без свідомості лежав кілька днів.

Ні лікар швидкої, ні інші лікарі – не судмедексперти. Але вони досвідчені фахівці, які за десятки років практики бачили всяке, ось тільки подібного – ще ні. Плакали чоловіки. І я теж,

– додав депутат.

30 серпня суд мав обрати запобіжний захід Вікторії Лясовій. Проте, як повідомив Петренко, через велику кількість журналістів засідання перенесли – на день. Його проводитимуть у закритому режимі.

Що відомо про моторошний випадок з хлопчиком на Черкащині