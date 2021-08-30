Про те, який наразі стан маленького пацієнта, розповів директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький. Життя 7-річного хлопчика – досі під великою загрозою.

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Лікарі фіксують негативну динаміку

Погіршилися всі показники, спостерігаємо негативну динаміку. Дитина все ще у термінальній комі, у нього поліорганна недостатність, зокрема, нирок та печінки,

– сказав Кондрацький.

Хлопчика уже госпіталізували з важкими травмами та ознаками мозкової коми третього ступеня. Зокрема, у дитини внутрішньочерепна гематома, немає обох вух та нижньої губи, а також частини статевого органу.

Лікарі кажуть: невідомо, скільки часу у такому стані пробув хлопчик. Дитина дихає з допомогою штучної вентиляції, а діяльність мозку ледь фіксують.

Зверніть увагу! Батько потерпілого заперечує, що дитину могли катувати. Цю інформацію він називає фейком. Чоловік переконаний, що з хлопчиком стався нещасний випадок.

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Що відомо про моторошний випадок з дитиною: