О том, какое сейчас состояние маленького пациента, рассказал директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий. Жизнь 7-летнего мальчика – до сих пор под большой угрозой.
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Врачи фиксируют негативную динамику
Ухудшились все показатели, наблюдаем отрицательную динамику. Ребенок все еще в терминальной коме, у него полиорганная недостаточность, в частности, почек и печени,
– сказал Кондрацкий.
Мальчика уже госпитализировали с тяжелыми травмами и признаками мозговой комы третьей степени. В частности, у ребенка внутричерепная гематома, нет обоих ушей и нижней губы, а также части полового органа.
Врачи говорят: неизвестно, сколько времени в таком состоянии пробыл мальчик. Ребенок дышит с помощью искусственной вентиляции, а деятельность мозга едва фиксируют.
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Что известно о жутком случае с ребенком:
- Родители мальчика поехали на операцию в Киев, а ребенка оставили у бабушки и дедушки.
- Мальчик – ребенок от первого брака женщины.
- В больницу мальчик попал на скорой, бабушка говорила, что ребенок упал из кучи кирпича.
- Врачи в эту версию не поверили и вызвали полицию.
- Бабушке ребенка объявили о подозрении.
- Женщина ранее уже имела проблемы с законом, ее даже несколько раз объявляли в розыск – умышленное причинение легкого телесного повреждения и грабеж.
- Пара разводила алабаев, ранее голодные собаки покусали местную жительницу.