Бабушка и отчим утверждают, что ребенок просто упал из кучи кирпича. Однако состояние маленького пациента свидетельствует о том, что ему не оказывали помощь около 5 дней.
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Мальчик был у бабушки и дедушки с младшей сестренкой
Олег Петренко рассказал детали истории, которая всколыхнула Украину. Андрюшу вместе с младшей сестренкой отвезли к Лясовым – бабушке и дедушке. В это время она с мужем уехала в столицу – на операцию.
Лясовы занимаются содержанием около 15 собак. Четвероногие жили не в вольерах. Собаки, по словам Петренко, держали в страхе всех соседей, ведь среднеазиатские овчарки не раз нападали, как на них, так и на прохожих.
Собак с трудом удалось по решению суда изъять. И вот на днях мне позвонили и попросили помочь узнать, что с маленьким мальчиком, которого увезли в больницу из дома этой семьи,
– рассказал Петренко.
Депутат связался с больницей и спросил, что нужно для помощи. Именно тогда он и узнал, что именно с мальчиком и был шокирован.
Версия о падении не выдерживает критики, – Петренко
Бабушке уже объявили о подозрении, но политик говорит – дело продвигается очень странно. Якобы поведение полиции изменилось: сначала они говорили откровенно, а теперь с осторожностью.
Мое оценочное суждение: версия, что ребенок получил эти страшные травмы после падения из кучи кирпича, не выдерживает критики. После этого комментария сотрудницы черкасской полиции врачи стали очень сдержанно комментировать ситуацию,
– пояснил Петренко.
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У мальчика – пролежни
Депутат уверен, оторванная губа и уши, часть полового органа не может быть случайностью. Сейчас результатов судмедэкспертизы нет. Пролежни, отмечает Петренко, свидетельствуют о том, что мальчик без сознания лежал несколько дней.
Ни врач скорой, ни другие врачи – не судмедэксперты. Но они опытные специалисты, которые за десятки лет практики видели всякое, вот только подобного – еще нет. Плакали мужчины. И я тоже,
– добавил депутат.
30 августа суд должен избрать меру пресечения Виктории Лясовой. Однако, как сообщил Петренко из-за большого количества журналистов заседание перенесли – на день. Его будут проводить в закрытом режиме.
Что известно о жутком случае с мальчиком в Черкасской области
- Ребенка доставили в больницу 24 августа 2021 года – в состоянии комы.
- Бабушка говорила, что мальчик упал из кучи кирпича. Однако врачи вызвали полицию.
- Женщине объявили подозрение – за то, что оставила ребенка без медицинской помощи.
- Ранее подозреваемая уже имела проблемы с законом и была в розыске.
- Отчим мальчика настаивает, что это – несчастный случай.